Открытие Concept Store Bella Kareema в Махачкале

Дизайнерский бренд женской одежды Bella Kareema продолжает успешно развивать свою розничную сеть и уверенно укрепляет позиции лидера индустрии. С каждым днем марка становится все более популярна и востребована в различных регионах страны.

В мае 2017 года торжественное открытие фирменного бутика бренда состоится в Махачкале. Concept Store Bella Kareema расположится в ТЦ «Миркато». Это уже пятый по счету магазин, первые четыре успешно работают в Москве, Казани, Грозном и Уфе. Дагестанский бутик марки полноформатный — в нем будут представлены полные коллекции бренда.

В рамках открытия магазина марка Bella Kareema презентует обновленную расширенную коллекцию сезона весна-лето 2017, где героиня бренда – стильная, изысканная, всегда женственная. BELLA KAREEMA создает образ современной женщины: активной, модной, следящей за последними трендами, но всегда гармоничной и верной традициям. В стремлении к гармонии и пробуждению творческого начала, бренд выпускает коллекцию, в которой изделия из разных линий превосходно сочетаются между собой и открывают своим обладательницам бесконечные возможности для формирования собственного стиля.

Команда дизайнеров продолжает искусно работать над деталями и умело сочетать ткани, что позволяет создать действительно оригинальные и роскошные образы. Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры. Каждое изделие отличается глубиной цвета, качеством струящихся тканей, разнообразием роскошных принтов, вышивки и аппликаций. Линейка одежды Bella Kareema крайне разнообразна, но подчинена бессменному принципу бренда: безупречному женственному крою, превосходному качеству изделий, безусловной актуальности.

Новый магазин в Махачкале — не единственный из запланированных открытий в Северо-Кавказском регионе в текущем сезоне. Уже в мае Bella Kareema будет также представлена в Нальчике, торжественное открытие этого магазина запланировано на июль.

Адреса магазинов:

г. Грозный, просп. Ахмата Кадырова, 40, ТЦ «Гранд Парк» 2 этаж

г. Москва, ул. Кировоградская, 13а, ТЦ «Columbus», 2 этаж

г. Казань, ул. Петербургская, 1, ТК «Кольцо

г. Махачкала, Пр. Акушинского, д. 15, ТЦ «Миркато», 1 этаж

г. Уфа, ул.Энтузиастов, д.20, ТРЦ «Планета», 0 уровень

Торжественное открытие Concept Store Bella Kareema, Махачкала

Дата проведения: 21 мая, с 14.00 до 18.00

Адрес проведения: Махачкала, Пр. Акушинского, д. 15, ТЦ «Миркато», 1 этаж

Официальный сайт бренда: www.bellakareema.ru

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