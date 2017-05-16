Магазин российской модной одежды RUXARA (Москва)

16.05.2017 • Шопинг • : 116

В ТРЦ «Мозаика» (Москва) открылся магазин российской модной одежды RUXARA.

В торгово-развлекательном центре «Мозаика» 4 апреля 2017 г. на 2 этаже открылся магазин стильной женской одежды RUXARA площадью 206 кв. м.

Бренд RUXARA представляет собой перспективно развивающуюся компанию, главным направлением деятельности которой является производство и реализация женской одежды высокого качества.

ТРЦ «Мозаика» — современный торговый центр, расположенный по адресу Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 9, на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города.

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