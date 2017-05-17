Коллекция купальников Beach Bunny

Магазин высокой пляжной моды Florida Beach, расположенный в «Крокус Сити Молл», вновь пополнил коллекцию купальников из США и Колумбии. Теперь в бутике можно найти практически все модели знаменитого бренда класса luxe Beach Bunny.

Бутик Florida Beach предлагает прекрасным посетительницам несколько десятков моделей купальников именитого бренда, а также пляжные полотенца, сарафаны, туники, комбинезоны, шляпки и пляжные аксессуары.

В нынешнем сезоне дизайнеры Beach Bunny сделали акцент на атласный и металлический блеск, необычную фактуру ткани и эффектный декор. В коллекции есть трендовые купальники с мини-рукавом, купальник-бандо с оголёнными плечами и пелериной, модели, украшенные декоративными цепями.

Марке Beach Bunny отдают предпочтение самые привлекательные женщины мира, а лицом бренда были супермодели Ирина Шейк, Крисси Тейген, Кейт Аптон. Beach Bunny знают и любят и в России, поэтому открытие бутика в конце 2016 года стало прекрасной новостью для столичных модниц. Если раньше знаменитые купальники приходилось искать за рубежом или заказывать в западных онлайн-бутиках (рискуя ошибиться с нужной формой и размером), то теперь их можно примерить в роскошной обстановке бутика Florida Beach или же заказать на дом несколько моделей с примеркой.

Бренд Beach Bunny создан американской моделью Анджелой Читтенден. Помимо чувственного дизайна изделия марки отличаются высочайшим качеством и удобством. Коллекции бренда моментально становятся бестселлерами во всём мире. Это бельё для купания создаётся из отборных материалов, а каждая деталь подбирается с особой тщательностью.

В бутике Florida Beach в «Крокус Сити Молл» также широкий выбор купальных костюмов и пляжной одежды марок Vitamin A, L’Space, Luli Fama и Maaji.

Адрес магазина в Москве: 66 км МКАД, ТЦ Крокус Сити Молл, 2-й этаж

Интернет-магазин: www.floridabeach.ru

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