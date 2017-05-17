Закрытая распродажа в Outlet Village Пулково

18 мая в первом и крупнейшем аутлет-комплексе Санкт-Петербурга стартует закрытая распродажа для участников программы лояльности OV Club. Держатели карт смогут приобрести товары с дополнительной скидкой 20%. Эксклюзивный Private Sale продлится до 21 мая.

Воспользоваться привилегиями Private Sale очень просто – в дни проекта необходимо вступить в программу лояльности в информационном центре аутлета и получить карту OV Club, а также специальную открытку, предъявление которой обеспечит дополнительную скидку 20% на любимые бренды в магазинах-участниках акции. Скидка не суммируется со специальными предложениями, которые могут быть действительны в момент проведения проекта. Акция действует исключительно в магазинах-участниках. Дополнительная скидка не предоставляется без предъявления открытки Private Sale.

Магазины-участники Private Sale:

Boss*

Calipso

Calvin Klein*

Charuel

Coccinelle*

Eleganzza*

Furla*

Gecco*

Gualtiero*

Henderson&Hayas

Hogl*

Kanzler*

Le Creuset*

Levi’s*

Mavi

Meucci*

Michaela*

Milana*

Motivi*

Puma*

Ralf Ringer*

Samsonite*

Shooga*

Sweet Berry*

Tom Tailor*

Tommy Hilfiger*

Trussardi

Vassa*

Эконика*

* Скидка распространяется на избранный ассортимент

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД.

Тел.: + 7 (812) 383-90-00

www.ovpulkovo.com

Тэги: Outlet Village Пулково, private sale, Санкт-Петербург, закрытая распродажа