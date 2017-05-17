Закрытая распродажа в Outlet Village Пулково

18 мая в первом и крупнейшем аутлет-комплексе Санкт-Петербурга стартует закрытая распродажа для участников программы лояльности OV Club. Держатели карт смогут приобрести товары с дополнительной скидкой 20%. Эксклюзивный Private Sale продлится до 21 мая.
Воспользоваться привилегиями Private Sale очень просто – в дни проекта необходимо вступить в программу лояльности в информационном центре аутлета и получить карту OV Club, а также специальную открытку, предъявление которой обеспечит дополнительную скидку 20% на любимые бренды в магазинах-участниках акции. Скидка не суммируется со специальными предложениями, которые могут быть действительны в момент проведения проекта. Акция действует исключительно в магазинах-участниках. Дополнительная скидка не предоставляется без предъявления открытки Private Sale.
Магазины-участники Private Sale:
Boss*
Calipso
Calvin Klein*
Charuel
Coccinelle*
Eleganzza*
Furla*
Gecco*
Gualtiero*
Henderson&Hayas
Hogl*
Kanzler*
Le Creuset*
Levi’s*
Mavi
Meucci*
Michaela*
Milana*
Motivi*
Puma*
Ralf Ringer*
Samsonite*
Shooga*
Sweet Berry*
Tom Tailor*
Tommy Hilfiger*
Trussardi
Vassa*
Эконика*
* Скидка распространяется на избранный ассортимент
Outlet Village Пулково
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД.
Тел.: + 7 (812) 383-90-00
www.ovpulkovo.com
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