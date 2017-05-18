Выставка Вики Шумской «Из космоса нас не увидят» в галерее pop/off/art

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку Вики Шумской «Из космоса нас не увидят». Новый проект художницы включает абстрактные полотна, выполненные в сложной смешанной живописной технике, ставшей уже традиционной для нее. Одной из ключевых тем, развиваемых Шумской на зрелом этапе ее творчества, является проблематика памяти, ее сохранения и исчезновения, часто дополненная контекстом семейной истории и личных переживаний автора. Новая же серия работ, в противоположность предыдущим, является попыткой уйти от переживаний, а не зафиксировать их.

В. Шумская. Из серии «Из космоса нас не увидят». 2017. Холст, смешанная техника. (фрагмент)

Для создания работ серии «Из космоса нас не увидят» Шумская не обращается к повествованию, она скорее рефлексирует на тему тревожных событий, происходящих вокруг ежедневно. Каждый слой живописи – это отстраненное впечатление. Слои накладываются друг на друга и смешиваются, создавая ощущение движения сквозь восприятие. На языке чистой абстракции Шумская запечатлевает мимолетные отголоски конкретных событий, полностью обезличивая их: «Не я управляю процессом, а процесс управляет живописью». Живопись здесь не смоделирована, она приобретает характер универсального отображения потока ощущений, а механические процессы превращают ее в символический переход от цвета к смыслу.

Вика Шумская (р. 1968) – один из наиболее перспективных художников среднего поколения. Шумская родилась в Украине, в 1996 – 2002 гг. училась в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В 2001 году была стипендиатом Cultural City Network (Грац, Австрия). Пройдя через все этапы творческого поиска, характерные для художников, выросших в постсоветском культурном пространстве, преодолев увлечение фотографией, Вика Шумская пришла к формированию своей узнаваемой авторской манеры. Это тонкая, сложная живопись, балансирующая на грани абстракции и реальности, активный эксперимент со смешанной техникой. Персональные выставки Шумской проводились на ключевых арт-площадках России и Украины, ее работы были включены в основной проект 5-й Московской биеннале современного искусства «Больше Света» (Центральный выставочный зал «Манеж», 2013) и в проект «Не музей*. Лаборатория эстетических подозрений» параллельной программы европейской биеннале современного искусства MANIFESTA 10 (Арт-пространство «Новая индустрия», Санкт-Петербург, 2014).

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