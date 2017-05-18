«Драгоценности всегда были очень важным источником вдохновения для коллекций Casadei и не раз становились частью самых сложносочиненных и роскошных моделей обуви. Когда мы задумались о создании коллекции, которая объединит мир обуви и украшений, мы сразу поняли, что хотим воплотить эту идею совместно с Иленией Корти. Мы уже работали с ней в прошлом, и сразу поняли, что наши креативное видение и энергия абсолютно созвучны. Кроме того, мне лично очень близки женственная эстетика ее творений и ее страстное отношение к работе и творческому процессу», — рассказывает о коллаборации креативный директор Casadei Чезаре Касадеи.

«Для меня проект CASADEI BY ILENIA CORTI стал исполнением мечты. Я всегда хотела найти способ гармонично объединить две мои настоящие страсти — к обуви и к украшениям. Я очень счастлива сотрудничеству с Чезаре Касадеи, которое позволило нам обратиться к невероятному опыту наших брендов, который совместно насчитывает целых шестьдесят лет, и создать нечто уникальное, особенное и демонстрирующее знаменитое итальянское качество, которым мы гордимся», — комментирует это сотрудничество Иления Корти.

Вдохновленная театральной роскошью и революционностью французской высокой моды 80-х годов, коллекция украшений CASADEI BY ILENIA CORTI гиперреалистично запечатлевает двойственный в своей свирепости и нежности мир флоры и фауны Амазонки с его роскошными орхидеями, плотоядными растениями, ядовитыми лягушками и дикими обезьянами и передает хрупкость и животную силу природы.

В коллекции украшений представлены колье, браслеты, кольца и серьги из латуни, эмали и кристаллов Swarovski. Отдельно стоит отметить серебряный браслет, украшенный горным хрусталем, драгоценными камнями и эмалированными деталями авторства непревзойденных мастеров Дома Santagostino di Valenza.

Для этой коллекции Чезаре Касадеи создал босоножки на высоких каблуках и на плоском ходу, которые не просто идеально сочетается с украшениями, а сами становятся произведением ювелирного искусства. Скульптурные и эффектные, эти модели ярко выделяются за счет декора, размещенного на гибкой золотой пластине, украшающей верхнюю часть стопы. Босоножки представлены в двух вариантах: в золотой коже с разноцветными камнями и в черной замше с золотым монохромным декором.

Коллекция CASADEI BY ILENIA CORTI можно заказать на сайте Casadei.com.

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