Cерия эксклюзивных выставок «От объекта к форме» в Крокус Сити Молле

Этой весной в Крокус Сити Молле совместно с галереей современного искусства Askeri Gallery, основанной по инициативе Полины Аскери, стартовала серия эксклюзивных выставок «От объекта к форме».

Экспозиция открылась 6 мая и приурочена к 110-летию «Первой выставки современной архитектуры», призванной популяризовать конструктивизм как направление в искусстве. Свои работы представляют Пётр Герасименко и Илья Slak — опытные художники-граффисты, которые демонстрируют влияние конструктивизма на современное искусство. На холстах еще можно разглядеть лица людей, но художников все больше интересует игра линий, форм и объемов.

Илья Slak — активный деятель граффити культуры с 2005 года. В настоящее время продвигает абстракт леттеринг (ответвление граффити, в котором шрифтовые композиция балансируют на грани с абстракцией, как правило, в большую сторону последней), развивает свой почерк в рисовании персонажей и экспериментирует с беспредметной абстракцией. В любом из этих направлений берет за основу геометрический конструктивизм и пытается развить свой стиль до уникального.

Петр Герасименко (Петро) — граффити-художник, участник команды Aesthetics. Петро находится в авангарде российского граффити — движения, а его нынешний стиль основан на наследии конструктивистов и супрематистов. Шрифтовые композиции Петро часто напоминают абстракции, но, тем не менее, он еще не до конца освободился от классических традиций граффити. В своем творчестве Петро стремится к постоянному развитию и самореализации, а в его планы на будущее входит создание не только настенных рисунков, но и произведений на холстах и других носителях.

Познакомиться с выставкой можно в Крокус Сити Молле ежедневно с 10:00 до 22:00.

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