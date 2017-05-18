Спортивная коллекция Lux Safari от Oysho

18.05.2017 • Шопинг • : 105

Oysho представляет новую спортивную коллекцию сезона весна-лето 2017.

Oysho представляет Lux Safari, новую коллекцию Gymwear SS17, в которой нашли свое отражение самые актуальные тенденции спортивной одежды сезона весна-лето 2017.

В цветовой палитре коллекции черный цвет контрастирует с тропическими принтами и природными оттенками. Линия включает легкие и удобные модели из струящихся и высокотехнологичных тканей, которые обеспечивают свободу движений.

Ключевыми моделями коллекции являются шорты и легинсы с вставками из сетки, в также топы с вырезами и асимметричными деталями, которые создают оригинальный оптический эффект.

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