19 мая жители Петербурга отправятся на работу на велосипеде

19 мая в Петербурге состоится всероссийская акция «На работу на велосипеде». Основная цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

В этот день на велосипед садятся не только студенты, а самые разные люди — от бизнесменов до музыкантов. Многие из них отправятся к одной из трех «энергетических точек» у ресторанов Marketplace, которые расположены на Невском, 24, Невском, 92 и 7 линии В.О., 34/2. Здесь велосипедисты получат подарочные сумки с символикой акции, полезными угощениями и сувенирами от партнеров. «Энергетические точки» будут открыты 19 мая с 8:30 и до тех пор, пока не кончатся сумки. Новость о закрытии каждой точки будет появляться в группе акции.

Кроме того, всех гостей «энергетических точек» Marketplace ждут приятные бонусы, такие как встреча с известными представителями вело-культуры, выставка кастомных велосипедов и шанс выиграть бесплатные напитки и блюда из меню ресторана.

Официальный сайт акции: spb.bike2work.ru

Организатор акции: Велосипедизация Санкт-Петербурга

Тэги: Санкт-Петербург, велосипеды, рестораны Marketplace