Аксессуары BIKKEMBERGS 2017

Обувь и аксессуары – важная составляющая каждой коллекции BIKKEMBERGS. Летний сезон не стал исключением.

Дизайнеры бренда четко представляют портрет своего покупателя — это современные успешные люди, чей день расписан по часам. Они успевают погулять с собакой с утра, провести деловую встречу, покататься на велосипеде с друзьями, забежать на модную вечеринку. При таком ритме жизни аксессуары должны быть не только стильными, но и крайне функциональными.

Унисекс-рюкзаки BIKKEMBERGS — это вместительные сумки с множеством удобных деталей: внутренним карманом для ноутбука, креплением для ключей, маленькими карманами для самого необходимого. Аксессуарам присущи стильный дизайн, качественные ткани и кожа и превосходное исполнение.

Линия обуви BIKKEMBERGS отличается разнообразием. Она представлена моделями для активного отдыха, городскими кедами и слипонами в ткани и коже, модными сандалиями в неоновых тонах и футуристическими кроссовками с массивными деталями. Отличные новости для обладательниц размера 39 плюс — они смогут найти любимую модель обуви как в женской, так и в мужской коллекции.

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