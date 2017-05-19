Флагманский бутик Falke открылся в Москве в ТД ГУМ

17 мая 2017 года в Москве в ТД ГУМ состоялось торжественное открытие первого флагманского бутика FALKE в России. Открытие лично посетили Пауль и Кристина Фальке, а также немецкий дизайнер Сабина Кеггенхоф, автор проекта бутика. Гостями вечера также стали и российские знаменитости, в числе которых Роман Костомаров, Елена Летучая, Евгений Папунаишвили, Юлианна Караулова, Игорь Верник, Виталий Петров, Маргарита Митрофанова, Руслан Нигматуллин, Ирена Понарошку, Иван Николаев, Тутта Ларсен, Тимур Соловьев.

Руслан Нигматуллин

Название немецкого бренда FALKE на протяжении более 120 лет ассоциируется с дизайном и качеством. Представители четвертого поколения фамилии Фальке – Пауль и Франц Петер – возглавляют семейный бренд родом из Шмалленберга, на весь мир знаменитый своими чулочно-носочными изделиями для женщин, мужчин и детей, качественным трикотажем и инновационной спортивной одеждой. Качество FALKE оценивают не только покупатели, но и эксперты в области дизайна: в 2010 году FALKE был удостоен профессиональной премии RedDot. Ценители FALKE – это путешественники, любители спорта, люди со вкусом, которые уделяют внимание стилю и качеству жизни.

Московский бутик FALKE спроектирован немецким архитектором Сабиной Кеггенхоф, обладателем многочисленных призов за лучший дизайн интерьеров. Пространство бутика, при всей его самобытности и внимании к деталям, идеально вписано в концепцию и архитектуру богатого традициями главного универмага Москвы. В центре расположены «Walk of Style», или «Парад ног», представляющий всю продукцию FALKE, а также «Runway» – полоса по длине пола из черного натурального камня, которая визуально увеличивает пространство магазина и создает перспективу и глубину. Благодаря этим эффектам посетителям удобно и интересно рассматривать изделия, представленные в бутике.

Пауль Фальке и Елена Летучая

Главной темой женской и мужской коллекций весна-лето 2017 стали тропики Южного полушария, микс самобытных культур и традиций стран Южной Африки, Латинской Америки и Индии. Все оттенки коричневого и красного, как в женской, так и в мужской коллекции. Сочетание насыщенного розового и сочного зеленого. Элегантный голубой в сочетании с нейтральным серым.

«Хороший дизайн – это идеальный баланс между провокационным и привычным, между экстравагантным и банальным», – говорил Хартмут Эсслингер. В FALKE придерживаются этого же принципа и ставят дизайн превыше всего.

Коллекция осень-зима 2017/18 – это демонстрация того, как можно удачно сочетать винтаж и романтику 1920-х годов с современным стилем. В женской коллекции вдохновением послужил рисунок «шахматная клетка» и его популярность в эпоху декаданса – времени эмансипации и увлечения мужским гардеробом. Графичность черно-белого узора и нежность шелка, темные оттенки красного, зеленого и нейтрального серого, блеск лайкры и необработанная грубость пряжи в стиле shabby chic – волнующие ретро-акценты разнообразят ваш повседневный стиль.

Мужчинам FALKE подарит коллекцию носков, вдохновленную минималистски отточенным силуэтом 1920-х и представленную многочисленными вариациями на тему тонкой полоски. В коллекции Outdoor – шерсть, мулине и трикотаж, носки и гольфы, черно-белый принт, имитирующий узор «в шашечку».

Мужской трикотаж в коллекции осень-зима 2017/18 – это комфортная одежда на каждый день, отличающаяся качеством и вниманием к деталям. Городская одежда в клубном стиле – джемперы, кардиганы, свитера из шерсти, мохера и кашемира серого, белого, оранжевого оттенков. Куртки с капюшоном, жакеты и пиджаки в стиле Country из верблюжьей шерсти и шерсти мериноса коричневых оттенков.

При разработке носков, белья и трикотажа для занятий спортом FALKE Ergonomic Sport System / «Эргономичная спортивная система» используются лучшие ткани и материалы, учитывающие требования каждого вида спорта. Разработчики принимают во внимание все моменты, необходимые для эффективной тренировки: контроль температуры и влажности, компрессию, стимулирующую давление, технологию предотвращения возникновения мозолей и пр. Высокая функциональность, современный дизайн и удачные цветовые решения делают спортивную одежду и носки FALKE ESS идеальным выбором для профессионалов и спортсменов-любителей.

Флагманский бутик Falke в России:

Москва, ТД ГУМ, 2 этаж, 3 линия

Тел: +7 (495) 967 6891

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