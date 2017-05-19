Мокасины FERUTDIN ZAKIROV

19.05.2017 • Шопинг • : 84

В новой коллекции весна-лето 2017 Ferutdin Zakirov представляет настоящую мужскую классику: мокасины из мягкой крокодиловой кожи высочайшего качества.

При создании новых мокасин Ferutdin Zakirov дизайнер придерживался следующих принципов: настоящий стиль всегда на грани риска, кожа — must-have сезона.

Модель, созданная в лучших традициях итальянского производства, идеально дополнит как спортивный, так и официальный образ.

Адрес бутика Ferutdin Zakirov в Москве:
Охотный ряд, 2
+ 7 (495) 150 22 21

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