Woolrich представляет новый E-BIKE by DEUS ex MACHINA

Впереди долгожданное лето! Вполне возможно, что велосипедная прогулка станет одним из вариантов отлично провести время в городе или за его пределами. Как будто специально к наступлению тепла компания Woolrich совместно с крупнейшим производителем мотоциклов и велосипедов DeusCycleworks выпустила новый велосипед E-BIKE.

В нем есть все, что современному человеку так хотелось бы видеть в своем велосипеде. Во-первых, он невероятно модный – об этом позаботился бренд Woolrich, знающий о моде не понаслышке. Во-вторых, в нем гармонично сочетаются множество технических характеристик, таких как, например, «толстые» шины и вспомогательная система Zehus Hub – все это делает управление велосипедом еще приятнее.

Новый E-BIKE отлично подойдет как для поездок на природе, так и для асфальтированных или вымощенных плиткой дорог города. Иными словами, велосипед Woolrich для тех, кто не хочет делать выбор между модой и удобством, а предпочитает сочетание обоих этих качеств в одном.

К слову сказать, бренд Woolrich придерживается своей концепции «мода + удобство и функциональность» во всем. То же самое можно сказать и об их летней коллекции одежды и аксессуаров. Все вещи невероятно комфортны и сохраняют свободу движения вне зависимости от того, планируете ли вы спокойные выходные в гамаке или долгую поездку на велосипеде.

Преобрести велосипед E-BIKE WOOLRICH by DEUS ex MACHINA можно будет на официальном сайте www.woolrich.eu.

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