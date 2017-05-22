19 мая в Москве состоялась вечеринка по случаю открытия обновленного пространства Даниловского рынка, на которой гости смогли оценить, как преобразился старейший московский рынок после реконструкции.

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Павел Бобров и Вероника Федорова

Карина Ошроева

Хедлайнером вечера стала нашумевшая группа «Грибы», которая в течение часового концерта радовала гостей своими хитами. А в остальное время известный московский ди-джей Андрей Пирумов заставлял двигаться даже самых застенчивых и сдержанных.

Бистро и кафе Даниловского, вдохновленные событием, подготовили для гостей разнообразное меню и уникальные гастрономические сеты. Атмосферу праздника поддерживали изысканные коктейли Basil Fresh и Berry Sour на основе купажей Beluga Hunting.

Поздравить Ginza Project с важным событием пришли друзья Даниловского, партнеры и звездные гости, среди которых были замечены: Анна Брострем, Виктория Полякова, Наталья Синдеева, Катя Добрякова, Артем Королев, Маргарита Лиева, Ксения Чилингарова и другие.

Тэги: Даниловский рынок, Москва