Новая женственность в коллекции MANGO Premium

Геометричные силуэты и только натуральные материалы, среди которых шелк, замша, поплин и лен – вещи из линии MANGO PREMIUM стоят столько, сколько и положено бренду масс-маркета, а выглядят на миллион.

В MANGO Premium – самые актуальные тренды для теплых весенних дней: жемчужно-белые кроп-топы, объемные комбинезоны из струящихся тканей, джемперы-боди со спущенной линией плеч, юбки-миди из замши, брюки-бананы с завышенной талией.

Мягкие силуэты, открывающие запястья или щиколотки, вещи-оверсайз с неожиданными разрезами — правильно расставленные акценты расскажут о вас больше, чем самый откровенный наряд.

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