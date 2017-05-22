Запуск онлайн-магазина MUSTANG Jeans

Немецкий джинсовый бренд MUSTANG запустил официальный интернет-магазин в России. На его электронных витринах представлен большой выбор товаров: классические джинсы из базовой линии бренда, сезонные коллекции повседневной одежды, а также кожаные изделия, обувь и аксессуары.

Познакомиться с полным ассортиментом MUSTANG можно по адресу: http://ru.mustang-jeans.com/.

В онлайн-магазине MUSTANG и мужчины, и женщины легко найдут все необходимое: джинсы любых цветов и форм, рубашки и футболки, кожаные куртки, удобную обувь и стильные аксессуары.

Осуществлять покупки в интернет-магазине легко и удобно: благодаря понятной навигации, системе фильтров и помощи при подборе размера, найти подходящую модель и оформить покупку можно всего за несколько минут. Доставка осуществляется курьерской службой по городам России, при этом покупатели могут сначала примерить вещи, а уже потом оплатить заказ курьеру.

Также клиенты могут подписаться на рассылку новостей MUSTANG и первыми узнавать о новых поступлениях, специальных акциях и предложениях.

В каждой категории товаров есть возможность задать критерии выбора и с помощью фильтров быстро найти подходящие товары. Например, джинсы можно сортировать по стоимости, размеру, фасону, а также по таким параметрам как посадка, объем талии, длина и ширина штанин. Для женщин представлено большое разнообразие моделей: прямые и зауженные, с низкой и высокой посадкой, укороченные модели, бойфренды, и многие другие. В мужской коллекции представлены в основном классические модели с прямым, зауженным или свободным кроем.

Каждый покупатель может легко и быстро приобрести подходящую модель, не сомневаясь в ее качестве и надежности. Даже если выбранная вещь не подойдет по размеру или фасону, клиент всегда может воспользоваться удобной системой возврата и обмена товаров.

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