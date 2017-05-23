Первый Beauty Bazar Day в Москве

С 25 по 28 мая 2017 года на первом этаже «Кунцево Плаза» (ул. Ярцевская, 19) пройдет первый #BBDAY (Beauty Bazar Day) – четырехдневное бьюти-мероприятие принципиально нового формата.

#BBDAY объединяет на одной площадке косметические бренды со всего мира и салоны красоты, которые никогда не соседствовали вместе. На четыре дня первый этаж «Кунцево Плаза» превратится в пространство красоты, где марки предложат на свои продукты специальные цены, а визажисты и стилисты будут дарить всем желающим бесплатные укладки и макияж.

Участники #BBDAY:

Yves Saint Laurent, Kiehl’s, Philip Martin’s, Rilastil, INGLOT, Era Mirerals, Lisap Milano, POSH, Batiste, L’Occitane, Stenders, «Расцветай», Bradato, салоны красоты – Lanna Kamilina, Domenico Castello, Scissors Studio, «Точка красоты», барбершоп TOP GUN и многие другие.

Специальные гости мероприятия:

Парфюмерный критик Ксения Голованова прочтет лекцию на тему «Шипр, фужер, Восток: история больших парфюмерных жанров» 27 мая с 15:00 до 16:00. Вход свободный.

Стилист-парикмахер итальянского центра красоты Domenico Castello Даниэль Гори подарит всем гостям #BBDAY бесплатную экспресс-укладку и консультацию 25 и 26 мая с 12:00 до 18:00

Вот лишь часть активностей и спецпредложений #BBDAY от брендов-участников:

Yves Saint Laurent – экпресс-макияж губ от beauty-стилистов YSL (эффект омбре, эффект “зацелованных” губ, двухцветный макияж губ);

Kiehl’s – бесплатная диагоностика кожи с помощью анализатора уровня увлажненности, оценка работы сальных желез;

Philip Martin’s – скидка 20% на всю продукцию бренда, подарок за покупку по схеме 2+1;

Rilastil – скидка 20% на всю продукцию бренда;

Lisap Milano — скидка на продукцию 20-25%, бесплатные экспресс-укладки от стилистов Scissors Studio все дни мероприятия;

INGLOT — эксклюзивная презентация летней коллекции макияжа, бесплатный макияж на совершенно новых продуктах бренда;

L’Occitane — 20% на все парфюмированные коллекции, демонстрация лучших средств по уходу за лицом и руками;

POSH — бесплатный make-up с использованием супер-стойких средств;

Batiste — мастер-класс по экспресс-укладке с использованием сухого шампуня Batiste + мини-версия шампуня в подарок всем, кто сделает укладку;

Era Minerals — бесплатный макияж все дни мероприятия;

Stenders – бесплатный массаж рук, игра «Угадай аромат»;

Bradato – скидка 10% на всю продукцию;

Барбершоп TOPGUN – бесплатные стрижки.

Продукты, на которые действует специальная цена в рамках #BBDAY, будут отмечены черным стикером #BBDAY SPECIAL OFFER.

Партнер #BBDAY – интерьерный магазин DesignBoom.

#BBDAY

25-28 мая, 10:00-22:00

«Кунцево Плаза», Москва, ул. Ярцевская, 19, 1 этаж

http://kuntsevoplaza.ru/

https://www.facebook.com/beautybazarday/

https://www.instagram.com/beautybazarday/

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