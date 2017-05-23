Сандалии Jog Dog для города и отпуска

23.05.2017 • Шопинг • : 105

Коллекция итальянского бренда обуви Jog Dog весна-лето 2017 посвящена архитектуре мегаполиса и путешествиям. По традиции в Jog Dog уделяют особое внимание высокому качеству материалов и технологиям, обеспечивающим максимальный комфорт.

Среди ключевых моделей коллекции – сандалии на легкой рифленой подошве с удобной застежкой на липучке, которые подойдут как для для повседневной жизни в городе, так и для отпуска.

Модели для взрослых отличаются комбинацией кожи и текстиля с графическим узором, универсальными оттенками бежевого, черного и синего, а также вставками из металлизированных тканей. Детские сандалии украшены цветочными и графическими принтами в сочетании с лаковыми, металлизированными и матовыми фактурами.

Тэги: , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest