Сандалии Jog Dog для города и отпуска

Коллекция итальянского бренда обуви Jog Dog весна-лето 2017 посвящена архитектуре мегаполиса и путешествиям. По традиции в Jog Dog уделяют особое внимание высокому качеству материалов и технологиям, обеспечивающим максимальный комфорт.

Среди ключевых моделей коллекции – сандалии на легкой рифленой подошве с удобной застежкой на липучке, которые подойдут как для для повседневной жизни в городе, так и для отпуска.

Модели для взрослых отличаются комбинацией кожи и текстиля с графическим узором, универсальными оттенками бежевого, черного и синего, а также вставками из металлизированных тканей. Детские сандалии украшены цветочными и графическими принтами в сочетании с лаковыми, металлизированными и матовыми фактурами.

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