[UN]DRESSED — фотопроект Subbota Showroom и фотографа Кристины Арден

[UN]DRESSED

Команда Subbota Showroom и фотограф Кристина Арден представили фотопроект [un]dressed. Открытие выставки состоялось 18 мая в международной галерее фотографии YellowKorner Gallery.

[un]dressed project стремится показать красоту, неподвластную сиюминутной моде и общественному мнению. В проекте приняли участие 27 девушек — дизайнеры, владелицы бизнеса, артисты балета, музыканты, среди которых: Алина Герман, Катя Иванчикова (IOWA), Влада Смекалова, Марина Железнова, Эми Питерс и многие другие.

Фотограф Кристина Арден попыталась поймать на снимках внутреннюю красоту, а главное — индивидуальность героинь, которые умеют быть красивыми вне рамок современных шаблонных представлениях о красоте. Обнажая тело, обнажилась душа. Чтобы оставить героинь проекта наедине с собой настоящими.

Алина Герман; Кристина Арден и Хью Уиллан

Мероприятие посетили дизайнер Алина Герман, продюсер Александр Игудин, актриса Марина Александрова, Юрий и Владислава Смекаловы, Марина Григорьева (Carita), Шорена Джинали (Dior), актриса Людмила Ширяева, Анастасия Дианова (ДЛТ), Артем Балаев (Аврора) и многие другие.

Кристина Арден работает в жанре fashion и портретной фотографии. Публикуется в глянцевых изданиях: Cosmopolitan Петербург, Собака.ru, Dress Code Magazine, «Долорес» и др. Работает с ведущими дизайнерами Санкт-Петербурга (Tatiana Parfionova, So number one, Polina Raudson, Стас Лопаткин и др.). В 2014 году состоялась первая персональная выставка фотографа на тему моды для незрячих. Одна из представленных на выставке работ победила на международном конкурсе ONCE Photo contest, A World for All: Overcoming Disabilities. В 2016 году работа Кристины Арден заняла первое место на международном конкурсе International Photography Awards в номинации Fashion.

