Летняя коллекция неаполитанского бренда Amina Rubinacci

Неаполитанский бренд Amina Rubinacci представляет летнюю коллекцию 2017 года «Свет и тень». Ярко-голубой tuareg, оттенки фламинго и красной вишни контрастируют с элегантным navy blue, песочно-бежевым и нежно-серым. Небесно-голубой и светло-розовый тона передают расслабленную летнюю атмосферу.

В центре новой коллекции – удобные и в то же время очень женственные вещи из трикотажа, в котором переплетены нити кашемира, хлопка, шелка и вискозы. Классические брюки, шорты, юбки и платья дополнены бахромой, пайетками и интересными деталями на ткани. Широкие и узкие полоски гармонично сочетаются с цветочными принтами джунглей, абстрактными рисунками с эффектом акварели и ромбами, напоминающими керамическую плитку. В коллекции также представлены незаменимые аксессуары – сумки, легкие шарфы и обувь.

Адрес магазина: Москва, ул. Большая Якиманка, 22, «Гименей», 2 этаж

Режим работы: 10:00 – 22:00

Тэги: Amina Rubinacci, весна-лето 2017, женская коллекция, трикотажные вещи