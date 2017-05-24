Показ ARUT MSCW

22 мая в саду посольства Республики Армения в Российской Федерации состоялся показ бренда ARUT MSCW сезона осень-зима 2017/18.

Символичным стал выход моделей, которые прошли против часовой стрелке вокруг стеллы в центре сада. Каждый демонстрируемый образ соответствовал определенной вехе в жизни дизайнера и стал дополнительным элементом, который помог более точно считать концепцию коллекции.

Новая осенне-зимняя коллекция 17/18 молодого российского бренда ARUT MSCW – это симбиоз главных тенденций современной моды, безбашенной эстетики электро-панка 70х-80х и авангардных субкультур.

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ARUT MSCW

ARUT MSCW

Легендарная «Студия 54» и ее завсегдатаи — культовые персонажи тех лет: Дэбби Харри, Шер, Грейс Джонс, Дэвид Боуи и Энди Уорхолл. Танцы под сияющими диско шарами в неоне розовых и фиолетовых лучей, дух абсолютной свободы и безудержной энергии.

Вызывающая дерзость и бунтарский дух – главные источники вдохновения для создания этой коллекции.

Сочетание неожиданных фактур и стилей: роскошный расшитый вручную кристаллами бархат, россыпь гигантских пайеток и в то же время блестящий нейлон и пластиковые волокна; женственные силуэты, пышные юбки, сексуальные вырезы и тут же — футуризм, брутальные элементы, экстравагантные детали и принты.

Эстетика и дух эпохи 80х ярко отражаются в каждом изделии новой коллекции, но при этом каждая вещь — это абсолютное самовыражение дизайнера и квинтэссенция его опыта, видения и личных историй.

Показ коллекции ARUT MSCW посетили звёздные гости: Нюша, Наталья Бардо, Александр Арутюнов, Ирина Йовович, Элина Джанибекян, Ксения Луговая, Екатерина Дробыш, Елена Нашикян, KAN и многие другие.

Тэги: ARUT MSCW, осень-зима 2017/18, показ коллекции