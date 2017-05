Городской праздник еды «О, да! Еда!» в «Охта Молле» 27-28 мая

27 – 28 мая 2017 года в «Охта Молле» состоится городской праздник еды «О, да! Еда!». Программа майского фестиваля, открывающего череду сезонных мероприятий, будет посвящена «Улице». Посетители смогут познакомиться главными тенденциями уличной еды, попробовать специальные сеты от городских рестораторов и посетить гастрономические мастер-классы. Также на фестивале выступят музыканты и актеры уличных театров.

Городской праздник еды «О, да! Еда!» впервые состоялся в «Охта Молле» в сентябре 2016 года — за два дня его посетили более 35 тысяч человек. Событие в мае станет логичным развитием прошлогоднего успеха и привлечет на Охту гостей со всего Петербурга, что укрепит имидж территории как нового центра притяжения в городе.

В мае гостей фестиваля ждет мультиформатная кухня от 50 городских ресторанов и кафе, каждый из которых представит свое фирменное меню, а также оригинальные сеты, разработанные специально для праздника еды. В гастрономической программе: фирменные вафли кофейни «Гнездо», мастерски обжаренный кофе Soyuz Coffee, бейглы со всего света от BagelOff, чёрное мороженое с ромом от Tim-Tim и море крафтового пива от команды Gas Brew, а также васаби-кейки, корейские пирожки и имбирные креветки на гриле.

На открытом паркинге «Охта Молла» разместится караван фуд-траков с лучшими уличными проектами Петербурга. «Балканский Гурман» представит сербскую еду, Krevetka Spb — бейглы, в Meat Makers приготовят пастрами и поркетту, CryoCream сделают крио-мороженое с помощью жидкого азота, в Umami будут подавать картофельные вафли, в Van Taste — сэндвичи, а в «Еде в кубе» накормят итальянской пастой.

Улицы с лавками и фудтраками актеры студенческого «Беспредел-театра» превратят в карнавал: прямо в гуще праздника они покажут представления на стыке пантомимы и цирка. А музыканты разных жанров будут устраивать мини-концерты в самых неожиданных местах фестиваля: гости услышат регги-команду Springtme, кантри-музыкантов Why Not?, нью-орлеанский джаз от Canal Street Band, диско и фанк от Free The Parrots, а также веселые рок-каверы в исполнении группы #БанджоНеНужно.

На городском празднике еды «О, да! Еда!» итальянской кухне будет уделено особенное внимание. Участники квеста «Уличная еда» от Lostroom угадают названия национальных блюд. Всего команда Lostroom подготовит восемь квестов. В локации «Уличное искусство» посетители научатся отличать искусство от вандализма. Площадка «Люди улиц» позовет сыграть в наперстки тех, кто верит в свою удачу, а «Музыка города» позволит каждому занять место в оркестре. В зоне квестов посетители смогут пройти трассу на лонгбордах, скейтах и минибордах, а также угадать зашифрованные названия улиц. Один квест приготовлен специально для мужчин: в локации «Барбершоп» участников научат пользоваться уходовыми средствами. Самые активные участники получат призы от партнеров фестиваля и торгового центра «Охта Молл».

На территории всего «Охта Молла» пройдут выступления уличных музыкантов и театров, которые будут появляться в разных местах неожиданно для посетителей праздника. Программа каждого дня завершится концертами музыкальных групп и исполнителей на первом этаже торгового центра. В субботу здесь выступят поющий танцор Дима Ефимов и дэнс-рок команда Say my name, а в воскресенье на сцену поднимутся SHAFIROV и рок-группа Pravada.

Специально для детей будет организована кулинарная школа. Маленькие гости самостоятельно приготовят блюда под наблюдением профессиональных поваров, а после обязательно попробуют свои шедевры.

Для тех, кто мечтает открыть собственный ресторан, пройдут встречи диалоговой программы «Грабли», на которых эксперты ресторанного бизнеса поделятся опытом и расскажут о своих профессиональных успехах и ошибках.

Программа каждого дня будет завершаться концертами молодых исполнителей в Атриуме первого этажа.

Вход на все события в рамках городского праздника «О, да! Еда!» свободный. На лекции и дискуссии диалоговой программы «Грабли» необходима предварительная регистрация по ссылке: okhtalab.timepad.ru/events.

Начало мероприятий – 12.00

27-28 мая

ТРЦ «Охта Молл», Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А

