Открытие выставки Антонио Гауди в ММОМА

22 мая 2017 г. в Московском музее современного искусства на Петровке, 25 состоялось торжественное открытие первой в России выставки «Антонио Гауди. Барселона».

На масштабной выставке великого Антонио Гауди, организованной при участии фонда культуры AUREA Cultura I Art, посетители увидели более 150 уникальных экспонатов, среди которых чертежи, планы, мебель, декоративные элементы, а также макеты знаменитых зданий Барселоны. Кроме того, на выставке в ММОМА гости увидели уникальные фотографии начала XX века Адольфа Маса, короткометражную киноленту, демонстрирующую открытие выставки «Дали и Гауди» в парке Гуэль, и проект Forja современного каталонского художника Фредерика Амата, ставший своеобразным прочтением творений Гауди.

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Выставка "Антонио Гауди. Барселона"

Ольга Свиблова

Тони Санчез и Кира Сакарелло

Первыми выставку «Антонио Гауди. Барселона» увидели гости камерного арт-завтрака TOUS, официального партнера выставки, который прошёл в украшенном белоснежными цветами Бальном зале. Знаменитый ювелирный бренд трепетно относится к культурному наследию и истории Испании и активно поддерживает знаковые выставки, проходящие по всему миру.

Гостями закрытого предпоказа выставки, который прошел в понедельник вечером, стала самая широкая публика. Ценителей творчества Гауди встречали заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и руководитель департамента культуры Александр Кибовский, посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио и директор MMOMA Зураб Церетели, председатель московской городской Думы Алексей Шапошников и генеральный директор бренда TOUS в России Тони Санчез, исполнительный директор MMOMA Василий Церетели, куратор выставки Чаро Санхуан и художник Фредерик Амат.

Среди гостей вечера были Ирина Хакамада, Мария Ситнина, Мари Коберидзе, Андрей Чеглаков, Ксения Чилингарова, Андрей Бартенев, Ясмина Муратович, Элина Джанибекян, Марианна Максимовская, Мадина Гогова, Екатерина Кибовская, Леонид Огарев, Евгения и Александр Поповы, Оксана Бондаренко, Юлия Чубайс, Полина Аскери, Ирина Чайковская, Ян Яновский, Хирен и Мария Прабакар и многие другие.

Испанскую атмосферу поддерживала команда #SimpleWine, разработавшая барную карту специально для открытия: гости пробовали на вкус Parque Güell и La Sagrada Família; а один из коктейлей — La Pedrera — был посвящен художнику, участнику выставки, Фредерику Амату. Более того, с 24 мая в сети винотек Grand Cru можно будет попробовать гастрономический арт-сет, приуроченный к выставке Антонио Гауди в России. Те, кто был за рулем, смотрели искусство Гауди вместе с водой от компании «Серябь».

Выставка «Антонио Гауди. Барселона» продлится до 10 сентября 2017 и будет открыта каждый день с 11:00 до 22:00 (кроме выходных понедельников).

Билеты уже в продаже на сайте ММОМА и на afisha.ru.

ММОМА

Москва, Петровка, 25

Тэги: Антонио Гауди, Испания, ММОМА, Московский музей современного искусства, выставка