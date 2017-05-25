Burberry представляет коллекцию сумок DK88

В начале мая 2017 г. в Нью-Йорке Кристофер Бейли, креативный и генеральный директор британского дома

Burberry, выступил организатором мероприятия, приуроченного к запуску новой коллекции сумок The DK88

bag collection, в фирменном магазине Burberry на Spring Street.

Эксклюзивные сумки DK88 – лимитированная коллекция сумок, состоящая из 50 экземпляров DK88,

каждая из которых выполнена в уникальном цветовом сочетании.

Джесс Коул с сумочкой DK88 Top Handle коричневого цвета с темно-зеленой отделкой © Burberry/Josh Olins

Новая коллекция сумок DK88 поступила в продажу во все магазины Burberry и на Burberry.com 3 мая и будет

доступна в новых стилях, размерах и оттенках.

Коллекция сумок DK88 из уникальной кожи Trench получила свое название от фирменного кода,

используемого на фабрике Burberry для обозначения габардина медового цвета. Сумка The DK88 Top Handle является «сердцем» коллекции, благодаря всегда актуальному силуэту, известному замочному механизму и скульптурной ручке.

Courtesy of Burberry/Josh Olins

В настоящий момент в коллекции представлены семь различных стилей — от сумки-портфеля до навеянных багажом силуэтов, завершаясь классической сумкой с верхней ручкой двух размеров. Цветовая палитра коллекции сумок варьируется от черного, темно-синего, медового, состаренного красного и темно-зеленого до живописных оттенков серовато-синего, розового, пепельно-розового и серовато-зеленого. Все виды сумок оснащены также регулируемыми кожаными ремешками для ношения сумки через плечо.

Сумки из новой линии сконструированы с Англии, в штаб-квартире Burberry, и изготовлены в Италии из новой фирменной кожи бренда. Новая кожа Trench Leather имеет уникальный рельефный рисунок, повторяющий характерный саржевый вид хлопкового габардина, запатентованного Томасом Берберри в 1888 году, используемого по сей день для сделанных в Англии фирменных плащей-тренч Burberry.

www.burberry.com



Тэги: Burberry, дорожные сумки, женские сумки, коллекция сумок, линия сумок DK88