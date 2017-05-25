Коллекция одежды Kalmanovich осень-зима 2017/2018

Новая коллекция Kalmanovich осень-зима 2017/2018 посвящена эпохе начала 90-х. Скульптурные силуэты, приглушенные оттенки, предельная женственность, скромность деталей — элементы, присущие минимализму 90-х годов.

В новом сезоне Kalmanovich делает акцент на лаконичный крой, понятные силуэты и качественные ткани. Приталенные жакеты с подчеркнутой линией плеч, деконструированные топы, облегающие водолазки из трикотажа на молнии, а также мини-юбки и широкие брюки из костюмной шерсти таких благородных оттенков, как темно-серый и каштановый, составляют основу коллекции. Брюки и укороченные жакеты из денима цвета мокрого асфальта представляют классические силуэты в новой интерпретации.

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Kalmanovich

Kalmanovich

Отличительной чертой коллекции Kalmanovich осень-зима стали вещи из искусственной кожи со змеиным принтом, среди которых: объемные куртки и жакеты, жилетки, бюстье, мини-юбки и коктейльные платья.

В новой коллекции дизайнер вновь обращается к знаковой для себя ткани, декорированной пайетками, используя элементы этого материала в своих коллекциях на протяжении трех сезонов. Блестящие коктейльные платья необычного кроя призваны немного «разбавить» монохромное настроение коллекции, добавляя игривости и женского кокетства.

Впервые в коллекции Kalmanovich дизайнер представила аксессуары в виде поясных сумок, выполненных в 2-х вариантах: из лаковой кожи черного цвета, а также из искусственной кожи со змеиным принтом. Новые аксессуары Kalmanovich стали одновременно смелым и органичным дополнением к основной коллекции.

Ключевые материалы коллекции: костюмная шерсть, трикотаж, деним, кружево, лаковая кожа.

Основные оттенки коллекции: графитовый, цвет мокрого асфальта, коричневый, песочный, каштановый, медный.

Ключевые вещи коллекции: водолазки, мини-юбки, жакеты, брюки, комбинезоны, коктейльные платья.

Фотограф — Арсений Джабиев

Стилист — Светлана Вашеняк

Mua & hair — Савва

Модель — Виктория Герасимова

Тэги: Kalmanovich, женская мода, осень-зима 2017/18