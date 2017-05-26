Мини-коллекция NARS Orgasm для лета 2017

26.05.2017 • Красота • : 154

NARS Cosmetics объявила о запуске новой капсульной коллекции косметики, вдохновленной культовым розовым оттенком румян марки под названием Orgasm. Эти румяна персиково-розового оттенка с золотистым мерцанием прекрасно подходят практически для любой кожи.

После успеха оригинальных румян Orgasm Blush марка создала несколько продуктов розового мерцающего оттенка в этой линии, включая блеск для губ, универсальный карандаш для глаз, щек, губ и тела, хайлайтер и даже линию продуктов Super Orgasm с более насыщенным розовым оттенком с золотым сиянием.

Для лета 2017 культовый оттенок румян трансформировался в мини-коллекцию из 3 продуктов, в которую входят компактные румяна ограниченного выпуска Orgasm Blush, жидкие румяна Orgasm Liquid Blush и губная помада Orgasm Lipstick.

Новые жидкие румяна — это шелковистая жидкая формула, которую легко наносить и она легко растворяется на коже, давая прозрачный розоватый оттенок с тонким золотистым сиянием.

Новая помада в мини-коллекции обладает кондиционирующей, богатой антиоксидантами формулой с полупрозрачным матовым результатом.

Коллекция NARS Orgasm появится в продаже в июне 2017 года.

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