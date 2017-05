Круизный показ PHILIPP PLEIN 2018 в Каннах

В теплый майский вечер, в Каннах, Филипп Пляйн представил публике свою первую круизную коллекцию 2018. На роскошной вилле «La Jungle Du Roi» собрались 250 гостей, среди которых были замечены Ева Лоногория, Пэрис Хилтон, Виктория Боня, София Ричи и многие другие.

Главным вдохновением коллекции послужила яркая природа этих красивейших окрестностей: новые модели украшены сказочными цветочными принтами и украшениями. В женской линии преобладают романтическая тематика, отсыл к 1950-м — нетболл-юбки, деним, пайетки, яркие вставки. В то же время в линии присутствуют и вечерние платья в пол с кружевными вставками, открытыми плечами, украшенные изящными аппликациями в виде крупных алых роз — страстный танец фламенко как вдохновение.

Также заметны веяния streetstyle couture: женщина Philipp Plein легко сочетает элегантные платья, бомберы, деним и шипованные кожаные байкерские куртки — микс дерзости и женственности. Женщина Philipp Plein гордо вышагивает в завышенных сапогах из змеиной кожи с лозунгом: «He offered her the world… She said she had her own!». Она выбирает сексуальность и стиль милитари — бомберы цвета хаки инкрустированы стразами Swarovski и пестрят стильными нашивками. Жакеты, сумки и обувь со змеиной отделкой переносят повседневную реальности на новый ультра-люкс уровень.

В мужской коллекции преобладает деним: стильные потертости, рваные джинсы, шипы, стиль пэчворк, вышивка. Джинсы, байкерские косухи и белые кеды — must-have сезона. Мужчина Philipp Plein всегда на высоте, всегда крут и идет по жизни с высоко поднятой головой. Рядом со стилем люкс-casul гармонично присутствуют и расслабленные образы: бомберы, спортивные штаны, шерстяные свитера, аксессуары из змеиной кожи, черепа и логотипы Philipp Plein как знаки отличия. Девиз мужской коллекции — жестко и решительно.

На показе круизной линии 2018 также были представлены модели из новой коллаборации PHILIPP PLEIN x ALEC MONOPOLY. В коллекцию вошли персонализированные толстовки, куртки и спортивные костюмы, украшенные фирменными символами от Алека Монополи — модели продемонстрировали стильные картины современного искусства, которые вы легко сможете носить и в повседневной жизни. На подиум вышли: Джереми Микс, Винни Харлоу, популярный американский боксер Флойд Мейвезер.

Частная вилла Филиппа Пляйна «La Jungle Du Roi» стала площадкой для первого в истории бренда круизной показа Philipp Plein 2018. Новая коллекция — одна из самых личных и интимных для дизайнера, она знаменует собой новую веху в развитии модного дома Philipp Plein.

Тэги: Philipp Plein, Канны, женская мода, круизная коллекция