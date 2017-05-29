Пятнадцатый благотворительный Венский бал в Москве

В Гостином дворе 20 мая 2017 года состоялся юбилейный 15-й благотворительный Венский бал. В традиционном гала-концерте приняли участие звезды мировой оперной сцены – обладатель титула «Лучший тенор мира 2017 года» Лоуренс Браунли и солистка Венской государственной оперы Валентина Нафорница. Среди почетных гостей бала были потомок российской царской династии княгиня Ольга Романова, президент парламента Вены Харри Копиц, вице-бургомистр Вены Йоханн Гуденус, чрезвычайный и полномочный посол Австрии в России Эмиль Брикс.

Бал прошел с огромным успехом. В связи со своим пятнадцатилетием бал получил название «Хрустальный», что нашло свое отражение в декорациях и убранстве зала.

Венский бал в Москве по праву считается одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. На него ежегодно съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран. В этом году в церемонии открытия приняло участие рекордное количество дебютантов – 120 пар. Главный танцмейстер бала, президент Российского танцевального союза, Станислав Попов вел бал вместе с популярной ведущей телеканала РБК Марианной Минскер.

В традиционном гала-концерте приняли участие звезды мировой оперы: обладатель титула «Лучший тенор мира 2017 года» Лоуренс Браунли (США) и Валентина Нафорница — блистательная солистка одного из самых знаменитых и престижных театров мира – Венской государственной оперы. Они исполнили два дуэта и по две арии, одну из них — «Друзья мои, вот это праздник!» из оперы Гаэтано Доницетти «Дочь полка» — критики называют «вокальным Эверестом» из-за самой высокой для тенора ноты (до второй октавы), которую нужно взять несколько раз.

Танцевальную и концертную программу бала сопровождали симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», за дирижерский пульт которого вновь встал известный австрийский дирижер Альфред Эшве, а также самый популярный в Великобритании танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и один из лучших джазовых оркестров России «Данс-Лэнд» под руководством Семена Мильштейна. Настоящим украшением программы стали также показательные выступления восьмикратных чемпионов мира по бальным танцам среди профессионалов Арунаса Бижокаса и Катюши Демидовой (США).

Венский бал в Москве проходит под патронатом правительства Москвы, магистрата Вены и посольства Австрии в России.

В этом году юбилейный «Хрустальный» бал был посвящен другому знаменательному событию — 870-летию Москвы. Еще одним поводом для празднования стало то, что в этом году – перекрестном российско-австрийским годом туризма – наши страны отмечают 500-летие дипломатических отношений.

«Мы рады открыть это замечательное мероприятие, где соединились музыка и культура, ведь именно они часто объединяют вместе города и страны, — отметил в своем приветственном слове президент парламента Вены Харри Копиц. – У наших городов не только общие вкусы в музыке, схожие культурные традиции, но и хорошие экономические отношения, которые мы стараемся развивать из года в год. Я рад приветствовать здесь многих представителей австрийских деловых кругов, и с удовлетворением могу отметить, что у нас в Вене, в свою очередь, очень много инвесторов из России. Все это происходит благодаря дружественным отношениям между двумя нашими странами».

Приветствуя собравшихся, генеральный директор «Венского бала в Москве» Александр Смагин сказал: «Для меня это особенный день: 15 лет назад, 14 июня 2003 года, здесь, в этом прекрасном зале, мы открыли первый Венский бал в Москве. За это время Бал приобрел много друзей, надежных партнеров, которые помогают этому проекту идти дальше и уверенно смотреть в будущее. И, конечно, особую благодарность я хочу выразить моей супруге Элизабет, — вдохновителю идеи Венского бала в Москве и бессменному председателю Бального комитета».

Грандиозным назвала бал княгиня Ольга Романова, потомок царской династии Романовых. Праправнучка Николая I и внучатая племянница последнего русского царя Николая II, единственная дочь князя Андрея Александровича Романова и его второй жены княгини Надин Сильвии Ады, урождённой МакДугалл, она специально прилетела на бал из Лондона.

Один из партнеров Венского бала, легендарная мануфактура Moser специально для бала приготовила «Хрустальный приз», а также выполненную вручную лимитированную партию хрустальных бокалов с уникальной гравировкой танцующей пары. В течение вечера ведущий мастер-гравер фабрики по желанию тех гостей, которые приобрели бокалы, дополнял их гравировкой персональных инициалов на память.

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