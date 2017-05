В Москве пройдет ежегодное ралли классических автомобилей L.U.C Chopard

4 июня 2017 года состоится ежегодное ралли классических автомобилей L.U.C Chopard. Ралли, организованное при поддержке часовой и ювелирной компании Chopard, в этом году в пятнадцатый раз соберет ценителей сложной механики и автоспорта. Помимо ретромобилей, выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года, в этом году в честь 15-летия заезда добавится новая категория экипажей – суперкары.

Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет представлена специальная модель часов L.U.C Time Traveler One «Moscow», которая выпущена лимитированной серией из 15 экземпляров эксклюзивно для российского рынка. L.U.C Time Traveler One, первая модель с функцией мирового времени в коллекции L.U.C, представляет собой идеальный инструмент для путешествующих по земному шару. Модель L.U.C Time Traveler One «Moscow» выпущена в 42-миллиметровом корпусе из стали на ремешке из крокодиловой кожи.

Уникальное ралли, отсчитывающее свою историю с 2003 года, не просто смотр редких автомобилей, а азартное соревнование на точность соблюдения заданного графика движения по определенному маршруту. Стартовавшим у Третьяковского проезда автомобилям предстоит преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в «Барвиха Luxury Village». Победители состязания традиционно получат в награду часы Chopard из коллекций L.U.C и Classic Racing. Кульминацией праздника в «Барвиха Luxury Village» станет церемония награждения и концерт на свежем воздухе.



Тэги: L.U.C Chopard Classic Weekend Rally, Москва, гонка, ралли, ретромобиль