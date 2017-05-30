Показ Marc Cain в Российском Этнографическом музее

17 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера коллекции Marc Cain сезона осень-зима 2017/18. Санкт-Петербург посетили бессменный креативный директор Marc Cain Карин Файт и управляющий директор Marc Cain Норберт Лок.

Marc Cain представил коллекцию сезона осень-зима 2017/18 на fashion-шоу в Санкт-Петербурге. Шоу получило название Ballet magnifique и было навеяно искусством балета. Показ открыли модели в образах балерин, виртуозно исполнившие несколько па в Мраморном зале Российского Этнографического музея.

Специальными гостями показа Marc Cain в Петербурге стали актриса Олеся Судзиловская, певицы Шура Кузнецова и Женя Любич, глава благотворительного фонда «Звезды детям» Милана Кержакова, светские девушки Лидия Метельская, Марина Железнова, Влада Смекалова, Светлана Мельникова и Шорена Джинали, телеведущая Дарья Александрова, галерист Кристина Березовская, дизайнеры Валентина Крупник, Юлия Матвиенко, Ася Иконникова, Ася Галиева и Лиза Одиноких, коммерческий директор отеля W St. Petersburg Мария Чеблакова, а также fashion-блогеры Софи Елисеева, Анна Мэддэй и Татьяна Васильева.

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Marc Cain

Собравшихся многочисленных гостей приветствовали г-жа Карин Файт и г-н Норберт Лок, а также организатор показа г-жа Марина Инкина (Marc Cain в Санкт-Петербурге). В показе также приняли участие известные модели Ника Коул, Катя Быбина и Полина Ломжева.

Коллекция Marc Cain сезона осень-зима 2017 объединяет комфортный повседневный стиль и высокую моду. Сочетание лаконичных спортивных элементов и гламурного шика позволяет создавать яркие запоминающиеся образы. Источником вдохновения новой коллекции стал не только балет: спортивные детали придают моделям в городском стиле новое звучание и особую динамику.

Модный бренд Marc Cain с момента своего основания в Германии в 1973 году гармонично соединяет отточенный стиль с немецким стремлением к совершенству. Сегодня этот бренд представлен в 61 стране мира, в том числе в России. В Российской Федерации коллекции бренда презентуют 72 ритейлера: в Москве и Санкт-Петербурге, а также еще в 29 городах. Бренд Marc Cain известен далеко за пределами Европы, как один из самых инновационных в создании трикотажа и нанесении принтов на ткани.

MARC CAIN в Санкт-Петербурге:

Галерея Бутиков «Гранд Палас», Невский пр. 44 / ул. Итальянская 15, бутик 344, тел. +7 (812) 449 94 12

MARC CAIN на Большом проспекте П.С., Большой пр. Петроградской стороны, д. 60 тел. +7 (812) 232 52 38

MARC CAIN в ТК «Атлантик Сити», ул. Савушкина 126, бутик А47 тел. +7 (812) 325 71 54

www.mcbuy.ru

Тэги: Marc Cain, Санкт-Петербург, немецкая марка, осень-зима 2017/18, показ коллекции