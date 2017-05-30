Открытие нового бутика Patrizia Pepe в Москве

Новый бутик Patrizia Pepe стал третьим по счету пространством итальянского бренда в Москве и семнадцатым в России. Бутик площадью 85 кв. м расположен на втором этаже ТРЦ «Европейский». Интерьер пространства отражает характер бренда и дух свободомыслия женщины Patrizia Pepe, привыкшей играть на контрастах и не признающей рамок и условностей. Современный минималистичный дизайн в светлых тонах разбавлен зеркалами в деревянных золотых рамах, эффектными светильниками в форме полупрозрачных шаров и хромированной отделкой.

Поддержать Patrizia Pepe пришли самые яркие представители модной индустрии и светской жизни Москвы: актрисы Александра Бортич и Олеся Судзиловская, дизайнер Евгения Линович, DJ и модный эксперт Наталья Туровникова, модель Ясмина Муратович, галерист Мари Коберидзе, продюсер Снежина Кулова, балерина и актриса Анастасия Меськова, телеведущие Ольга Ушакова и Анна Звижинская, художник Апполинария Брошь, DJ Василина Мороз и многие другие.

Отправной точкой для коллекции сезона весна-лето 2017, представленной у бутике, стала цветочная пустыня; особое место среди песчаных дюн, цветущих бутонов, лучей обжигающего солнца, наполненное насыщенными красками, где рождается чувство легкости, освобождаются мысли и реализуются мечты.

Помимо актуальных в этом сезоне брюк свободного кроя, удлиненных жакетов и платьев А-силуэта, выполненных из филь купе и жаккарда с люрексом, в бутике можно приообрести обувь, аксессуары и сумки, на которые бренд делает особую ставку. Яркие краски и нежные оттенки переплетаются на моделях, словно блики радуги, делая сумки Patrizia Pepe завершающим штрихом при создании любого образа. Наряду с моделями из сафьяновой кожи, из которой выполнены культовые сумки из линии Lock, в коллекции представлены изделия, дополненные отделкой из оргстекла, металла, блесток, нейлона и денима.

Бутик в ТРЦ «Европейский» стал 17 магазином бренда в России: на сегодняшний день Patrizia Pepe представлен в Москве, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Рязяни, Ростове-на-Дону, Сургуте, Владивостоке, Якутске и Ярославле. В мире открыто более 100 монобрендовых бутиков Patrizia Pepe. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe также можно найти в более чем 1700 мультибрендовых магазинах и приобрести в Интернет-магазине, запущенном в 2009 году.

Адреса бутиков Patrizia Pepe:

ТРЦ «Европейский

Москва, площадь Киевского вокзала, 2

+7 495 225 3 778

ТЦ «Метрополис»

Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 1

ТЦ «Крокус Сити Молл»

Красногорск, ул. Международная, 8

patriziapepe.com/ru

Тэги: Patrizia Pepe, Москва, ТРЦ "Европейский", женская мода, открытие бутика