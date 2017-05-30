Класс коррекции от Triumph

Немецкий бренд с 130-летней историей Triumph представляет линию корректирующего белья с безупречной посадкой, состоящую из двух серий: модной, легкой и эффектной Airy Sensation и True Shape Sensation, обладающей способностью корректировать силуэт.

В новом сезоне команда дизайнеров бренда Triumph обновляет линию моделирующего белья, внося изменения в эстетику линии. Отделка краев выполнена по особой технике, обеспечивающей плотное прилегание белья к телу и максимальную гладкость. Разнообразие же моделей коллекции позволяет найти идеальный вариант для любого типа фигуры.

Бюстгальтеры Airy Sensation

Современный технологичный дизайн бюстгальтера с ультрамягкой дышащей плотной чашкой Spacer Cup, обеспечивающей комфорт даже в самый жаркий летний день, дополнен окантовкой из гладкой и блестящей сатиновой ленты, а вечерний пуш-ап с глубоким декольте гарантирует, что каждая девушка будет чувствовать себя также прекрасно, как и выглядеть — посадка, аналогичная бестселлеру Body Make-Up, обеспечивает легкую коррекцию фигуры и первоклассную поддержку.

Широкое основание легкого бюстгальтера из нежного сатина придает дополнительную поддержку и создает четко очерченный силуэт, а геометричные панели визуально корректируют фигуру. В мятном цвете эта модель идеально подойдет под прозрачный верх для создания соблазнительного и расслабленного фестивального образа.

Трусики Airy Sensation

В тандеме с бюстгальтерами идут моделирующие трусики-тай, хипстеры или модели с завышенной талией – их гладкие края абсолютно незаметны под одеждой, что делает комплекты незаменимой основой гардероба, позволяет с уверенностью носить воздушные платья и станет настоящей палочкой-выручалочкой для вечерних выходов в свет.

Боди Airy Sensation

Отличительная черта боди Airy Sensation – сочетание высочайшего уровня коррекции с изысканным дизайном. Инновационный материал стягивает талию и моделирует боковые линии, но не ограничивает в движениях. Такое боди с легкостью позволяет создать идеальный свадебный силуэт – платья мечты смогут надеть все, от невесты до приглашенных подружек, и больше нет необходимости изнурять себя безумными диетами.

True Shape Sensation

Бюстгальтер-минимайзер True Shape Sensation — скромный, но элегантный. Благодаря склеенным швам уплотненные края не врезаются в тело и абсолютно незаметны под одеждой. Для большего комфорта и поддержки бюстгальтер оснащен расширенными гладкими бретелями с подкладкой. Вместе с трусиками-макси, поддерживающими область живота и моделирующими боковые линии, комплект в классическом белом или новом баклажанном цвете прекрасно подойдет для женщин с «проблемным» телосложением.

Коллекция представлена во всех собственных магазинах бренда в России с мая 2017 года.

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