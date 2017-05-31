P&G запустила программу VICTORIA специально для женщин старше 50

Компания Procter & Gamble запускает в России проект Victoria, посвященный новому поколению женщин старше 50 лет. Это уникальная платформа, представленная в виде журнала и веб-сайта, на которой представительницы аудитории старше 50+ смогут найти интересующие их материалы, советы, экспертные мнения и вдохновляющие примеры успешных женщин их возраста.

Подписчицы проекта Victoria www.victoria50.ru смогут узнавать о продуктовых новинках от компании P&G, участвовать в различных акциях компании и получать специальные предложения от брендов P&G, таких как Pantene, Fairy, Always, Ariel, Lenor, Oral-B, качеству которых доверяют женщины старше 50 лет по всему миру.

Более 180 лет продукция брендов P&G помогает людям в разных аспектах их яркой повседневной жизни – от красоты и ухода за собой до ведения домашнего хозяйства. Компания стремится слышать своих потребителей, понимать и предвосхищать их желания в зависимости от их возраста, увлечений, жизненных интересов и повседневных забот. В основе нового проекта Victoria лежит глубокое понимание изменяющейся демографической ситуации в России и мире, когда на свой Олимп восходит новое поколение женщин старше 50 лет. Это уже давно не те «женщины-невидимки», которые все еще представляются большинству людей при упоминании сакраментального рубежа в 50 лет. Согласно исследованиям, проведенным компанией P&G, российские женщины в возрасте 50 лет более уверены в себе, чем когда-либо. Они гордятся своим возрастом, опытом и образом жизни, это уверенные в своем выборе люди, которые живут яркой и насыщенной жизнью.

Светлана Зельдина, директор по маркетингу P&G Восточной Европы и Центральной Азии отмечает: «Сегодня люди старше 50 лет – это активные и реализовавшиеся в жизни люди, готовые идти вперед, развиваться и уделять больше времени себе и своим потребностям. Наша компания не могла пройти мимо этой аудитории и не дать ей то лучшее, чем располагают ее бренды. Запуская программу Victoria мы отвечаем на запросы наших потребительниц, предлагая не только наши замечательные продукты, но и яркие материалы, экспертные советы и вдохновляющие истории на страницах журнала и сайта Victoria».

Главными экспертами и героинями проекта в первый год запуска стали 3 прекрасные женщины, которые добились огромного успеха в 50 лет:

⦁ Елена Ронина, писатель, ведущая клубов «Московские посиделки» и «Киноклуб с Еленой Рониной»

⦁ Вера Сухинина – lifestyle-блогер, телеведущая, автор проекта «Зрелость в моде»

⦁ Ольга Бакланова, кулинарный блогер, автор книг и телепрограмм о кулинарии

Елена Ронина отметила, что женщинам важно не бояться наступления 50-летия: «Наш возраст, немного за 50 — это не приговор! Посмотрите на себя в зеркало. Я вижу еще привлекательную и полную сил женщину. И по большому счету, более свободную, чем раньше. Дети выросли, все долги отданы. В 50 лет ты уже точно знаешь, кто ты и чего хочешь. Значит нужно идти вперед за своими желаниями. И ничего не бояться, не останавливаться, открывать новые двери, удивляться, радоваться жизни. То, чего не успел сделать, пока был молод, вполне можно сделать сейчас!»

Рубеж 50 лет подводит женщину к новому этапу ее жизни, полному открытий и новых устремлений, подчеркнула Ольга Бакланова: «Мы часто слышим: «В пятьдесят жизнь только начинается…» – хотя когда тебе самой вот-вот стукнет 50, эта расхожая фраза воспринимается в штыки. Оглядываясь назад, могу уверенно сказать, что в 50 жизнь действительно только начинается, если вы соберетесь начать что-то новое, необычное, к чему предшествующий опыт вас подготовил, но вы об этом не подозревали. По крайней мере, именно это произошло со мной».

Проект Victoria отражает культурологические изменения в обществе и перемены в восприятии поколения 50+. Его задача – подчеркнуть и по достоинству оценить все преимущества нового поколения женщин в замечательном возрасте, показать им, что этим возрастом можно и нужно гордиться.

Вера Сухинина подытожила: «Сегодня 50-летние совсем другие, чем были даже 10-15 лет назад. Сегодня зрелая женщина привлекательна внешне и активна в жизни. Зрелость сегодня в моде! Дизайнеры шьют для нас великолепные платья, 50-летние модели смело шагают по подиуму, художники пишут наши портреты, о нас снимают фильмы, в нас влюбляются молодые мужчины… И кто знает, может быть, скоро седина и морщинки станут признаками гламурного образа! Мир меняется, мы меняемся и впереди ещё столько интересного! Самое время воплощать свои мечты»!

Тэги: P&G, женщины старше 50, журнал для женщин, косметика