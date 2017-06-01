Капсульная коллекция Эвелины Хромченко и «Эконики»

Эксперт моды Эвелина Хромченко и обувной бренд «Эконика» представили лимитированную коллекцию обуви и аксессуаров осень-зима 2017-2018. Эвелина выступает в роли креативного директора капсулы, возглавив в рамках работы над коллекцией дизайн-бюро «Эконики».

Первое сотрудничество эксперта моды и крупнейшего российского производителя обуви и аксессуаров состоялось в минувшем году и было основано на авторской формуле Эвелины Хромченко «25 модных инвестиций в гардероб». Успех капсулы «Evelina Khromtchenko & Ekonika» было решено закрепить в новом сезоне, тема которого – «Модная командировка».

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Evelina Khromtchenko & Ekonika

Evelina Khromtchenko & Ekonika

Коллекция включает в себя классическую линию, представленную лодочками из кожи, лака, бархата, на разных высотах каблуков, балетками с бантами из репса, вечерними клатчами с шелковыми кистями и дневными сумками с уникальным набором ремней, а также сапогами с голенищем «труба» и ботильонами с открытым декольте. Спортивная часть состоит из кожаных слипонов, бархатных кедов и рюкзаков в различных материалах. В колористике коллекции доминируют остро модные цвета триколора, а также оттенки драгоценных камней, состаренного золота и серебра – визитные карточки русского стиля в международной моде. Важной темой коллекции стала модная командировка. В ней появились удобные и функциональные косметические сумки, которые станут незаменимыми в путешествии. Центром темы стильной поездки является вместительный чемоданчик на колесах актуального для ручной клади размера с оригинальными функциональными решениями, которые оценят современные джет-сеттеры.

Логотип Эвелины Хромченко в форме очков-«кошачьих глазок» украшает все предметы капсулы. Фирменный принт в виде открытой книги, нарисованный Эвелиной, продолжает жить на ремнях сумок, на клатчах-менудьерах, косметичках, а также украшает большой и уютный палантин из натуральной шерсти, который может при необходимости превратиться и в плед для самолета, и в эффектное коктейльное платье. Из коллекции эскизов, которые Эвелина машинально рисует на полях сценариев, был составлен набор оригинальных раппортов, из которых на этот раз были выбраны темы туфелек и звездного неба. Вышитые серебряной канителью звездочки и кометы украшают новогоднюю часть капсулы, а чехлы для компьютера и шелковые платки-каре запринтованы мотивами звездного неба.

Капсула «Evelina Khromtchenko & Ekonika» поступит в 140 фирменных салонов «Эконики» в России и Беларуси в июле, а продажи ее новогодней линии стартуют в октябре 2017. Коллекция будет доступна для доставки в любые точки России и по всему миру на сайте DressOne.ru.

Эвелина Хромченко: «Мода не для избранных. Она – для всех!»

www.evelinakhromtchenko.com

www.ekonika.ru

Тэги: "Эконика", Эвелина Хромченко, аксессуары, городская обувь, капсульная коллекция