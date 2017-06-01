Гастромаркет региональных специалитетов и фермерских продуктов в «Афимолл Сити»

5 июня 2017 г. в ТРЦ «Афимолл Сити» открывается гастромаркет региональных специалитетов и фермерских гурмэ-продуктов «Закрома-Маркет». Каждый день, с 10 утра до 10 вечера, вы можете отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие и приобрести оригинальные продукты со всей России.

Главная особенность «Закромов» – сочетание в ассортименте маркета редких деликатесов (специалитетов) и тщательно отобранных образцов актуальной фермерской продукции.

Палитра продуктов, представленная на маркете, удовлетворит вкусы всех горожан – любителей мяса и веганов, детей и профессиональных спортсменов, гурманов и приверженцев диет. Каждый сможет найти в «Закромах» что-то себе по вкусу – для большого воскресного семейного завтрака, делового обеда, перекуса на работе или романтического ужина.

И не забывайте, что впереди лето – сезон пикников и дачных посиделок, все самое вкусное для которых вы сможете найти на маркете «Закрома».

Специалитеты

Региональные специалитеты на маркете «Закрома» – это уникальные продукты, обладающие ярким вкусом и отменным качеством. Организаторы много ездили, пробовали, изучали – и в результате, создали свою коллекцию деликатесов российской гастрономии, своеобразный рейтинг самобытных региональных продуктов от Крыма и до Камчатки.

⦁ Из Воронежа, Тамбова и Татарстана поставляется, пожалуй, лучшая в России мраморная говядина, сухого вызревания.

⦁ С Камчатки привозят чавычу – самый вкусный дикий лосось.

⦁ Магадан славится креветками всех видов – магаданская северная, медведка, гребенчатая, травяная, углохвостая, козырьковая. Все они есть в «Закромах», и вкус у них бесподобный – попробуйте сами!

⦁ Сахалин и Приморский край – это рай моллюсков и крабов, чего оттуда только нет на маркете: гребешки, кукумария, трубач, икра морского ежа, гигантские устрицы, краб стригун, краб волосатик, синий краб.

⦁ Якутия – это лучшие породы сиговых рыб на маркете «Закрома»: колымский чир, арктический омуль, ленский муксун, нельма.

⦁ Архангельск угостит дикой поморской семгой.

⦁ Крым порадует барабулькой, рапанами, мидиями.

⦁ Башкирия удивит вялеными утками и гусями.

И это только малая толика тех вкусных, самобытных продуктов, которые можно найти в «Закромах».

Фермерские гурмэ-продукты

Главная особенность представленных на ярмарке гурмэ-продуктов – особенная философия их производства. Это фермерские продукты, выращенные и произведенные в экологически чистых регионах России. При выборе участников маркета организаторы лично посетили десятки фермерских хозяйств, чтобы убедиться в высоком качестве всех поставляемых продуктов, их экологической чистоте и доступной цене. Вот лишь некоторые из них:

⦁ Ароматные фермерские сырокопченые окорока, прибывшие из Тамбова и Воронежа, приготовленные по старинным русским рецептам просаливания и копчения.

⦁ Свежий имеретинский сыр, привезенный из небольшого села недалеко от Кутаиси.

⦁ Чанах – рассольный вид сыров, продукт национального значения для каждого грузина.

⦁ Свежая деревенская еда с ферм из Тульской, Рязанской, Пензенской, Липецкой, Воронежской областей: ряженка с изумительной корочкой, томлёная в печке, сметана в которой не падает ложка, настоящее сливочное масло из сливок.

⦁ Волшебный таёжный донниковый мёд и самые полезные ягоды с холмов Забайкалья – каменушка и жимолость.

К участию в маркете приглашены фермы, которые научились делать великолепные продукты, не уступающие по вкусу своим европейским аналогам. На маркете «Закрома» вы найдёте только натуральные и, главное, качественные и вкусные продукты «ручной работы».

Участники маркета

Участники маркета «Закрома» – это одна большая семья отечественных производителей, трепетно заботящихся о качестве предлагаемой ими продукции. Сегодня «Закрома-Маркет» – это более 30 производителей вкуснейших региональных специалитетов и качественная продукция более чем 20 фермерских хозяйств России.

Среди участников маркета: известный российский предприниматель Джон Кописки и его молочное хозяйство «Богдарня», мясная лавка «У Палыча», мясная лавка «Steak at Home», магазины рыбных деликатесов «Рыбная артель Сибири», «Старик и Море» и «Осетровая Ферма», фермерский магазин «Обед Без Забот», Nordika – производитель оленины из Сибири, сырный магазин премиум качества Cheese Market, Пекарня Франсуа, лавка «Дары Забайкалья», грузинская, бакинская и даже иранская лавки, множество участников с орехами, маслами, бакалеей и сладостями.

Официальный сайт гастромаркета «Закрома»: www.zakroma-market.ru

Официальные аккаунты в социальных сетях:

www.facebook.com/zakromamarket/

vk.com/zakroma_market

www.instagram.com/zakroma.market/

Адрес «Афимолл Сити»: Москва, Пресненская наб., д. 2 (м. Выставочная, м. Деловой центр).

Гастромаркет расположен на первом этаже, под фонтаном, и открыт с 10 до 22 часов — по будням и с 10 до 23 часов – по субботам и выходным дням.