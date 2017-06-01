Летняя программа событий на острове Новая Голландия

В июне 2017 года стартует пятое по счету «Лето в Новой Голландии» и первый полноценный летний сезон в обновленном пространстве острова. Впервые Новая Голландия открылась для широкой публики в 2011 году. С тех пор остров посетило более 1,5 миллионов человек. В августе 2016 года состоялся первый этап реконструкции и были введены в эксплуатацию парковое пространство, здания «Кузни» и «Дома Коменданта», а также временные павильоны и строения.

В этом году посетителей острова ждет большая программа мероприятий, основными направлениями которой по-прежнему остаются музыка, кино, искусство, образование, спорт и активности для детей. За четыре месяца в парке запланировано более четырехсот событий разного формата и масштаба, от регулярных занятий до больших концертов и фестивалей.

Одним из ключевых событий летней программы станет открытие большой кинетической инсталляции Firebird Descent (дословно с английского: «Спуск Жар-птицы»), созданной специально для Новой Голландии группой американских художников Poetic Kinetics. Над парком в воздухе «раскроется» гигантский хвост «Жар-Птицы» общей площадью около 8000 м2, за движением которого можно будет наблюдать как из самого парка, так и с понтонов, установленных во внутренней акватории острова. Инсталляция будет открыта с июня до конца сентября. Это уникальный опыт создания объектов public art такого масштаба в Новой Голландии, а также первая работа художников в России.

Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» продолжит в этом году сотрудничество с Музеем современного искусства «Гараж». Летом серия музыкальных мероприятий Mosaic Music, которая проходит в Музее второй год, будет частично представлена в Петербурге. Хедлайнером проекта станет британская группа London Grammar, которая выступит 20 июля на главной сцене острова сразу же после выхода ее новой пластинки Truth is a Beautiful thing. О других событиях будет объявлено дополнительно.

Помимо концертов в рамках Mosaic Music ожидаются выступления групп Pinkshinyultrablast, Motorama, Artemiev, ½ Orchestra, а также Московского ансамбля современной музыки и солистов оперы Большого театра.

На острове продолжится традиция кинопоказов под открытым небом. Для этого главная сцена теперь оснащена светодиодным экраном с большим разрешением, а для поздних сеансов предусмотрены беспроводные наушники, которые обеспечат соблюдение городского «Закона о тишине». Главными кинособытиями лета станут показы Центра документального кино и давнего партнера Новой Голландии, Beat Film Festival. В программе интересная подборка документальных фильмов о музыке, искусстве, урбанистике и социальных проблемах. Также запланирован большой марафон культовой фантастической саги современности – «Звездные Войны».

В Павильоне начал работу «Открытый лекторий», где пройдет более 80-ти лекций по архитектуре, кино, литературе и искусству при участии Высшей школы экономики в СПб, журнала «Проект Балтия», а также проекта «Дача в городе».

Парковое пространство тоже изменится и, прежде всего, увеличится по площади: появятся пешеходные мосты вокруг «Ковша» и понтоны на воде, частично откроется набережная реки Мойки и территория по периметру здания «Бутылки», начало работы которой запланировано на июль. Во дворе «Бутылки» будет организована малая сцена для концертов уличных музыкантов и небольших перформансов, а в парке появятся игровая площадка для малышей, ростовые шахматы, «Морской бой». Продолжат работу «якорные» арендаторы острова: в школе креативных индустрий «Маяк» откроется летний лагерь, а клуб и ресторан Kuznya House и кафе-кулинария «Волконский» DELI построят летние веранды и обновят меню в соответствии с сезоном.

«Новая Голландия: культурная урбанизация»

Санкт-Петербург, остров Новая Голландия, Набережная Адмиралтейского канала, 2

Часы работы:

пн–чт: 9:00–22:00

пт–вс и праздничные дни: 9:00–23:00

Вход закрывается за полчаса до окончания рабочего времени острова. Вход свободный.

www.newhollandsp.com

Тэги: Новая Голандия, Санкт-Петербург, кинопоказы, концерты, лекции, лето 2017