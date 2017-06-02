Bally представляет коллекцию «Janelle»

Если ваши ножки еще не скользнули в пару шикарных туфель от Bally, то неизмеримо удобные Janelle – это то, что вам нужно. Желанные туфли — «бабуши», которые магазины не могут удержать на своих полках, вернулись, и не одни.

Туфли-бабуши на плоской подошве получили две новых высоты каблука для сезона осень-зима 2017, вернувшись вместе со сникерами без шнуровки, большими дамскими сумками и элегантными клатчами – все с очаровательными квадратными пряжками, вдохновленные архивными моделями бренда 1969 г.

Для тех, кто навсегда посвятил себя каблуку – Janelle от Bally теперь и на широком квадратном каблуке высотой 30 мм (бабуши) и черном ребристом каблуке высотой 85 мм, для более резкого делового вида. Модель Heska от Bally — гениальное объединение бестселлеров марки – сникеров и бабуш Janelle.

В отличии от непринужденных, лёгких оригинальных бабуш, впервые представленных в прошлом году, коллекция Janelle AW17 игриво переосмысливает мотивы покера и заклепки на блестящей коже, богатый бархат и леопардовый принт, а также черный блеск сияющей версии украшает пряжка с кристаллами Swarovski.

И поскольку никакой образ не является завершенным без сумки, Bally дополняет семейство Janelle роскошной кожаной сумкой Belle, которая доступна в двух размерах и украшена крупными пряжками – незаменимым партнером для выхода в дневное время. Из красиво выделанной гладкой телячьей кожи, с роскошным ворсом расцветки леопард или пони, эти сумки дополняются клатчем меньших размеров, с такими же отличительными деталями.

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