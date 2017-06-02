Инсталляция «Жар-птица» арт-группы Poetic Kinetics на о. Новая Голландия

Инсталляция Firebird Descent («Жар-птица») арт-группы Poetic Kinetics с 3 июня до 30 сентября 2017 года

3 июня все воздушное пространство над внутренним водоемом острова Новая Голландия «накроет» хвост «жар-птицы» общей площадью около 10000 м2. Это новый проект нашумевшей по всему миру группы американских художников Poetic Kinetics и первый объект public art такого масштаба в Санкт-Петербурге.

Firebird Descent («Жар-птица») представляет собой гигантское оперение, которое расходится из одной точки в центре водоёма. «Хвост» соткан из сверхпрочной мононити, пронизанной сотнями тысяч разноцветных чешуек из парашютной ткани. Инсталляция крепится на тросах, закрепленных на семи столбах опоры высотой 19 метров. Работа над проектом продолжалась более 6 месяцев, в течении которых инженеры с хирургической точностью рассчитывали ветровые и силовые нагрузки, учитывая все особенности местоположения Новой Голландии и возможных погодных условий.

По замыслу художников фигура должна напоминать волшебную птицу из восточнославянского фольклора и иллюстраций Ивана Билибина. Firebird Descent («Жар-птица») живет в гармонии с ветром, трансформируясь вместе с его поведением: слабое дуновение которого приводит «перья» в небольшое движение, а сильные порывы к плавным колебаниям с большой амплитудой.

Первоочередная задача проектов public art – это привлечь внимание любого неподготовленного зрителя, а восприятие и реакция обывателя на этот объект и есть его художественная цель.

Солнечные лучи, блуждающие в пестром оперении, блеск воды, тени, завораживающие наблюдателей, строгий и монотонный кирпич фасадов складских корпусов и даже стальное серое небо Петербурга – будут по-разному влиять на то, как каждый из нас увидит и запомнит Firebird Descent («Жар-птица»). Для большего эффекта погружения в среду объекта внутри «Ковша» будет установлена система плавучих понтонов. Инсталляцию также можно будет обойти со всех сторон, благодаря установленным вокруг «Ковша» пешеходным мостам.

Главный художник и основатель Poetic Kinetics Патрик Ширн: «Вдохновением для меня служит наблюдательный процесс за природой и признание того, что мы всего лишь поверхностно знаем, что происходит вокруг и внутри нас». В своих работах Патрик изучает возможность подчеркнуть и выставить напоказ научные принципы сил природы, как видимые, так и не видимые для человека, применяя при этом нестандартный и часто иммерсивный подход. Его личный опыт в наблюдении за северным сиянием, создающим рябь из цветных потоков на ночном небе вдохновил его на создание Firebird Descent («Жар-птица»).

Параллельно с инсталляцией в Павильоне откроется выставка, документирующая творчество художников: макеты, скетчи, фото и видеоматериалы о предыдущих проектах Poetic Kinetics.

Выставка продлится до 18 июня. Вход свободный.

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Тэги: Poetic Kinetics, Новая Голандия, Санкт-Петербург, инсталляция