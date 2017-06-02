Origins приходит в Россию

В июне 2017 года косметический бренд Origins, входящий в состав корпорации Estee Lauder, мирового лидера в сегменте престижной косметики, открывает дистрибуцию в России.

Эксклюзивным партнером бренда в России станет парфюмерно-косметическая сеть РИВ ГОШ. В июне 2017 года марка появится в 29 магазинах РИВ ГОШ, включая 4 фирменных пространства Origins, а также запустит продажи в интернет-магазине shop.rivegauche.ru.

Новые открытия — неотъемлемая составляющая философии Origins. В основе средств марки — тенденции, традиции и технологии из разных уголков мира. Сотрудники компании всегда готовы отправиться на край света в поисках растений, микроэлементов и минералов высочайшего качества. Ингредиенты тестируются в лабораториях Нью-Йорка, Шанхая и Бельгии, создавая эффективные формулы, применение которых доставит покупателям удовольствие.

В производстве косметических средств Origins применяются экологически безопасные виды упаковки и соответствующие технологии.

В России продукты Origins появятся в продаже с июня 2017 эксклюзивно в магазинах и на сайте Рив Гош — shop.rivegauche.ru.

Тэги: "Рив Гош", Origins, интернет-шопинг, косметика