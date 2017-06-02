Кроссовки Premiata из «дышащего» кружева

Итальянский премиум-бренд обуви и аксессуаров Premiata представляет летнюю линию кроссовок из плотного «дышащего» кружева, сделанного вручную из экологически чистого хлопка мастерицами региона Марке. Креативный директор Грациано Мацца вновь соединяет, казалось бы, несовместимое, «сажая» кружево пастельных тонов на фирменную спортивную подошву.

Идея создать линию «дышащих» кроссовок пришла к креативному директору Грациано Мацца с по-итальянски семейной зарисовки – с просьбы дочери Карлотты, которая попросила отца сделать специально для нее (и в единственном экземпляре) кроссовки из кружева с высоким голенищем. Грациано Мацца пошел на поводу у дочери, но «позаимствовал» идею, решив продлить эксперименты с кружевом на летнюю коллекцию Premiata и еще раз подчеркнуть многофункциональность кроссовок как идеи обуви на все случаи жизни.

Легкость во всех отношениях – то слово, которым можно описать коллекцию, обувь из которой можно носить хоть каждый день: пастельные оттенки кружева, а также изящная форма и платформа позволяют сочетать ее с летними нарядами, в том числе деловыми. Помимо этого кроссовки из «хлопковой» линии визуально уменьшают ногу и придают очевидную легкость походке.

«Хлопковая» линия будет представлена во всех партнерских магазинах бренда в России, включая ЦУМ, ДЛТ, «Литц», Leform, сеть No One и другие.

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