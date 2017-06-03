Акция на обувь Deichmann

03.06.2017 • Акции • : 100

В ближайшие две недели — вплоть до середины июня — во всех 19 российских магазинах Deichmann будет проходить специальная акция: 25% скидка на вторую пару, а при покупке трех — 50% скидка на третью.

В акции участвует вся весенне-летняя коллекция, включая самые модные модели из линии «Вика Дайнеко для Deichmann»: легкие эспадрильи с пайетками, плетеные танкетки, сандалии с бусинами, лоферы с перфорацией и босоножки с золотым каблуком.

www.deichmann.com/RU/ru/shop/welcome.html

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