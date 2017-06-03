Marie Claire представляет юбилейный проект Love story в «Музеоне»

В продолжение празднования двадцатилетия Marie Claire в России, журнал открывает в парке искусств «Музеон» в Москве юбилейный проект Love story, который объединит в себе фотовыставку, видеопроект и конкурс для читателей.

Экспозиция выставки, которая пройдёт с 22 мая по 16 июня, состоит из самых ярких фотографий журнала Marie Claire за всю историю существования в России. Фотосессии для издания всегда отличаются оригинальным стилем, откровенностью и чувственностью и служат настоящим источником вдохновения для девушек, которые следуют самым последним тенденциям в области моды и красоты, вместе с тем сохраняя свою индивидуальность.

20 лет – идеальный возраст для любви. С 7 по 14 июня на большом экране в парке «Музеон» будут представлена серия короткометражных фильмов Петра Антохина, созданная командой Marie Claire при поддержке бренда Chloé. Известные личности прочтут чувственные и проникновенные стихи о любви – чтобы вдохновить других не боятся признаться в своих чувствах или открыть свое сердце для новой истории любви.

В этот период в парке будет работать профессиональная съёмочная группа, которая поможет посетителям совершенно бесплатно снять и смонтировать настоящий видеошедевр. Лучшие видео посетителей парка наряду со звёздными признаниями будут транслироваться на экране в «Музеоне», а также появятся на сайте MarieClaire.ru.

Все желающие смогут принять участие в конкурсе и выиграть ценные призы. Следите за новостями проекта по хэштегу #LoveStorywithMarieClaire. Подробности на сайте marieclaire.ru.

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