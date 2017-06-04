Выставка «RUSSIAN RED Обыкновенный»

7 июня – 16 июля

6 июня в Государственном центре современного искусства состоится открытие выставки «Russian Red Обыкновенный». Проект Калининградского филиала ГЦСИ продолжит выставочную программу, посвященную лучшим художественным практикам в регионах.

RUSSIAN RED – мультижанровый проект калининградского художника Юрия Васильева, над которым он работает с 2001 года. В основе проекта – исследование красного цвета, его символики, связи с русской историей, ментальностью и культурой. Художник превращает красный цвет в метафору, отсылающую к коллизиям ХХ века, когда драматизм интонаций красного как символа жизни и смерти сменил вектор от жертвенности и героизма (древнерусская иконопись) – к знаку трагических предзнаменований («Красный

квадрат» Малевича) – до революционных настроений и преобразований (русский конструктивизм).

Выставка Юрия Васильева «RUSSIAN RED Обыкновенный», включающая в себя фотографии, видео и инсталляции, является частью масштабного проекта художника и построена на сквозном мотиве его работ последних лет – переживаниях и страстях «маленького человека».

Юрий Васильев, художник: «Уже много лет я стараюсь развивать, дополнять, переосмысливать проект Russian Red. Он ни в коем случае не о перекрашивании России в красный цвет. Мне бы хотелось рассказать о психологическом оттенке красного, о выражении темы «русского» через красный, о красном, который ложась на поверхность, говорит о внутреннем. Потому и возник особенный, не городской герой, человек с природным интеллектом, живущий в своем обособленном мире. Среди белого заснеженного пространства разгорается «обыкновенный» красный его страстей».

С середины 1990-х гг. Юрий Васильев, начал работать с новыми формами искусства, став одним из первых калининградских видеохудожников. Для его творчества характерна работа с контрастами: красное и белое, снег и кипяток, видео-арт и русская национальная фактура.

Иван Чечот, искусствовед: «С одной стороны, художник погружен в проблемы новых технологий и новых медиа. С другой, он живет под спудом тем и мотивов, которые связывают его с Россией, с его большой и малой Родиной. Он изображает российское, будь то снег, человек, дом или природа. Обобщенный характер этих образов и современные визуальные средства превращают их во всеобщие экзистенциальные метафоры».

Экспозиция организована по принципу тотальной инсталляции, являя собой цельное произведение. По замыслу куратора Евгения Уманского, посетитель, оказавшийся в выставочном пространстве, полностью погружается в «Красное» и остается в нем до тех пор, пока не покинет музей.

Евгений Уманский, куратор: «В выставочном зале московского ГЦСИ проводилось много серьезных профессиональных выставок, при этом совершенно разных по формату. Но мы хотим сделать что-то новое. Отдельные произведения Васильева должны работать вместе – это важно. Красный цвет многократно использовался художниками всех времен, вспомнить хотя бы «Купание красного коня» Петрова-Водкина, иконы Андрея Рублева, супрематический красный… Теперь эти произведения стали частью истории культуры, они сами стали «музеем». Наша задача – через архитектуру и логику экспозиции соединить прошлое с настоящим, через культуру вернуться в искусство и снова стать культурой».

Проект RUSSIAN RED был представлен на российских и международных выставках, в т.ч. в Германии, Австрии, США, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Польше, Бельгии.

Специально к открытию выставки звуковая художница Юлия Глухова подготовит коллективную аудио-инсталляцию, в которую войдут избранные работы художников — участников проекта «Опыты Аудиовизуального» (Куратор Н.Фукс).

В рамках параллельной программы выставки пройдут кураторские экскурсии, лекции и творческие встречи, первая сессия проекта «Опыты Аудиовизуального» – «Пространство Красного», посвященная звуковой репрезентации красного цвета.

Открытие выставки: 6 июня, понедельник, 19.00

Даты проведения выставки: 7 июня – 16 июля

Место проведения: Государственный центр современного искусства в составе «РОСИЗО» (Москва, Зоологическая ул., 13, стр. 2)

Куратор: Евгений Уманский

Тэги: Юрий Васильев, выставка, центр "Росизо"