Украшения Bulgari: вечная ценность и блестящая инвестиция

Есть множество причин приобрести уникальное ювелирное произведение: его эмоциональная ценность, желание выразить себя или отметить важное событие, либо просто красота. В чем бы ни была причина, украшение Bulgari может стать еще и прекрасным вложением денег. Украшения Bulgari – не только «лучшие друзья девушек», они привлекают также коллекционеров и инвесторов: их цена на аукционах непрерывно растет. С 2013 по 2016 годы финальные цены на драгоценности в среднем оказывались более чем на 120% выше эстимейта, указанного в каталоге.

Помимо несомненной ценности, которой обладают высокие творения Bulgari, они обладают множеством интересных особенностей, привлекающих страстных поклонников ювелирного искусства на аукционы по всему миру. Ценность изделий может объясняться их исторической значимостью, важностью для определенного модного течения, уникальностью и качеством использованных драгоценных камней, или особой чарующей аурой их предыдущих владельцев.

Bulgari – звездный ювелирный дом. Многие знаменитости носили украшения Bulgari. Цены на некоторые изделия, которые в прошлом носили незабываемые дивы Bulgari, взлетели до небес, доказав, что история, связанная с шедевром, тоже продается.

В Нью-Йорке была продана личная коллекция драгоценностей Элизабет Тейлор. Это была самая дорогая распродажа ювелирных изделий в истории аукциона – общая стоимость украшений составила 115,9 миллионов долларов за 80 изделий. Как и все в жизни Элизабет, распродажа превзошла все ожидания: Тейлор была первой актрисой, получившей гонорар в миллион долларов за одну роль, и результаты аукциона продолжили историю ее выдающихся достижений. Компания Bulgari выкупила семь изделий общей стоимостью 22,5 миллионов долларов, лучше всего отражающие привязанность Тэйлор к бренду и ее безупречный вкус. Сейчас они стали частью коллекции Heritage.

Два самых изысканных изделия – это знаменитое ожерелье, украшенное россыпью бриллиантов и шестнадцатью восьмиугольными колумбийскими изумрудами ступенчатой огранки общим весом 60,5 карат (изготовлено в 1962 году) и сочетающаяся с ним брошь с бриллиантами и изумрудами. Ожерелье было свадебным подарком Тэйлор от актера Ричарда Бёртона. Главной частью ансамбля была брошь, один из первых подарков Бёртона, позже переделанная в кулон, – она так полюбилась знаменитой актрисе, что в день свадьбы та не надела больше никаких украшений. Еще одно великолепное изделие – сотуар Bulgari с восьмиугольным кулоном, украшенным бирманским сапфиром весом 52,72 карата и бриллиантами. Это украшение также было подарком Бёртона, на 40-летие Элизабет – глубокий синий цвет сапфира напоминал Бёртону цвет ее глаз.

Эти уникальные сокровища, свидетельства бурной и страстной любви двух легенд Голливуда, безусловно обладают о собой аурой.

В мае 2013 на аукционе Sotheby’s в Женеве у шла с молотка, также преодолев все рекорды, коллекция потрясающих украшений, принадлежавших итальянской актрисе Джине Лоллобриджиде на пике ее славы. Из 24 проданных украшений 11 были изготовлены мастерами Bulgari. Главным событием вечера стала пара великолепных жемчужных серег Bulgari 1964 года с бриллиантами, побившая предыдущий рекорд стоимости жемчужных серег: украшение было продано анонимному покупателю за 2.285.00 швейцарских франков (2.391.321 долларов), что более чем в пять раз превышает оценочную стоимость.

Serpenti – не только одно из самых желанных творений римского Дома. За последние годы они стали чрезвычайно популярны среди коллекционеров и обычно продаются на 75% выше оценочной стоимости. Растущая популярность изделий Bulgari среди коллекционеров привела к потрясающим результатам аукционов 2014 и 2015 годов.

Украшения, символизирующие стиль Bulgari в определенную эпоху – от ар-деко 1930-х до ярких, красочных

сотуаров 1970-х – становятся еще более привлекательными для коллекционеров. В 2013 году пара бриллиантовых серег в стиле ар-деко была продана на аукционе Christie’s в Женеве по небывалой цене в 687.750 швейцарских франков (710.675 долларов) – на 740% выше ожидаемой цены (60.000 франков (63.134 долларов)).

Еще одно изделие, неизменно вызывающее особый интерес коллекционеров, – броши Tremblant, выпущенные Bulgari в 1950-60-х годах. Они изготовлены с использованием особой техники, позволяющей добиться реалистичности движений и придающей изделиям объем и живой блеск. Знаменитая платиновая брошь с бриллиантами редких и фантазийных цветов была продана на нью-йоркском аукционе Sotheby’s в 2015 году за 1.750.000 долларов, почти в три раза дороже эстимейта в 500-700.000 долларов.

В украшениях Тэйлор из собрания Bulgari Heritage Collection использовано множество уникальных камней, даже в масштабе богатой истории бренда Bulgari. В природе камни такого размера и качества встречаются всё реже, зачастую их можно найти только в винтажных украшениях. Но даже сегодня Bulgari иногда удается найти настоящие природные сокровища – как в случае с невероятно редким сапфиром со Шри-Ланки весом 500 каратов, покупка которого заняла 10 лет. Владелец, не желавший расставаться с камнем, решился, наконец, огранить его после семи лет переговоров. Еще 3 года, и почти 400 каратов породы потребовалось, чтобы довести результат до совершенства.

Получившийся в итоге сапфир весом 125 каратов, искрящийся жизнью, синий, как глубокое море, камень

высочайшего качества во всех отношениях – огранки, цвета и размера. Он стал, бесспорно, важнейшим

элементом ожерелья Loves’ Paradise из коллекции Giardini Italiani. Украшение было продано частному коллекционеру, который заприметил эту драгоценность на приеме, организованном Bulgari в 2015 году под

Флоренцией. Всего через год оно уже утроило свою стоимость, что лишний раз доказывает: современные украшения High Jewellery становятся ценным наследием завтрашнего дня.

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