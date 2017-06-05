Купальники INCANTO, весна-лето 2017

05.06.2017 • Шопинг • : 113

Итальянский бренд INCANTO призывает начать строить планы на предстоящий отпуск сразу же после знакомства с новой коллекцией купальников. В программе: безупречный крой и правильная концентрация цвета, смелые и провокационные вырезы, обольстительная элегантность 50-х, эффектный color blocking и не только.

  • Купальники Incanto 2017
  • Купальники Incanto 2017
  • Incanto 2017
  • Incanto 2017

Surf’s up

Скутеры, серфинг, пляжный волейбол… Такой отдых требует правильного купальника. Активным барышням адресовано особое секретное оружие –купальники в сёрф-стиле. Кокетливый кроп-топ в сочетании с трусиками бикини глубоко синего оттенка и повторяющимся принтом «чайка» или же монокини с эффектной молнией, контролирующей глубину выреза – ваш билет на «волнистое» океаническое побережье.

Back to 50s!

Особое место в коллекции занимают ретро-бикини. Дизайнеры марки предложили самые разные вариации на заданную тему. В распоряжении: полоска, горошек или монохром. Одно из них стоит непременно внести в свой wish-лист не раздумывая.

Sensual seduction

Самым желанным уловом для истинных модниц станут модели купальников с провокационными вырезами. Союз сексуальности и чувственности, лаконичности и дерзости – total black или черный в компании абсолютного хита сезона – фуксии?

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