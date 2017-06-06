American Tourister стал победителем премии Red Dot Design Award 2017

Легендарный американский бренд багажа American Tourister получил награду престижной премии в области дизайна Red Dot Product Design Award за свою новинку, стильную коллекцию Soundbox.

Red Dot Design Award — авторитетная награда в области дизайна, присуждаемая европейским институтом Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится в городе Эссене (Германия). 40 международных экспертов выбирают только те проекты, которые являются новаторами в креативном и инновационных подходах. В состав жюри входят дизайнеры, профессоры и преподаватели дизайна, журналисты со всего мира, которые беспристрастно оценивают участников премии. Премия Red Dot Design Award нацелена на те бренды, чья философия представлена через призму дизайна и инноваций.

Всего один взгляд на новую коллекцию ярких чемоданов Soundbox от American Tourister заставит вас испытать желание отправиться в путешествие: сочная цветовая палитра отвечает всем тенденциям наступающего лета, а цикличный дизайн отчетливо напоминает о CD и старинных виниловых пластинках, которые заряжены музыкальной энергетикой. Но это не все: Soundbox – это первый пластиковый чемодан на молнии с расширением, который предлагает максимальное пространство и комфорт. Soundbox идеально подойдет для следующей летней поездки, полной смеха и музыки, танцев и фестивалей.

Помимо уникального минималистичного, но стильного дизайна Soundbox предлагает множество особенностей, которые сделают поездку еще более незабываемой. Эти чемоданы из полипропилена настолько вместительны благодаря дополнительному пространству, что у вас не возникнет вопроса, как упаковать все сувениры и подарки близким без перевеса.

Пакуя Soundbox вы знаете, что все содержимое будет в сохранности благодаря интегрированному замку с системой TSA и фиксирующим ремням. Концентрические круги на корпусе чемодана и матовая текстура обеспечивают не только яркий и динамичный эффект, но и защищают багаж от лишних царапин.

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