Летняя коллекция обуви GEOX

В новой летней коллекции GEOX представлено многообразие моделей комфортной и стильной обуви на все случаи жизни: босоножки на плоской подошве, всевозможные вариации на тему лоферов из замши и кожи, модные сандалии, эспадрильи и слипоны. Все модели объединяет утонченный итальянский дизайн, высококачественные материалы и инновационные технологии, являющиеся ДНК бренда GEOX.

Легкие эспадрильи с серебряным блеском — одна из самых популярных моделей для жаркого лета. Верх выполнен из тончайшей кожи с замшевой вставкой на мыске. Они идеально подойдут к повседневному образу и пляжным прогулкам.

Слипоны из замши на джутовой подошве добавят ярких красок любому образу, представлены в жёлтом, синем и розовом цветах.

Сандалии на ультралегкой и гибкой подошве из материала EVA оснащены стелькой с эффектом памяти. Верх моделей выполнен из натуральной кожи или замши в различных цветовых комбинациях: белый с серебром, черный с серебром, карамельный.

Модели на высокой пробковой танкетке выполнены из мягкой замши и кожи и также обрамлены джутовой веревкой. Модель доступна в вариантах с открытым мыском в коже и замше, на ремешках и в стиле сабо.

Сандалии в стиле гладиаторов на веревке или на ремешках в коричневом, черном, серебряном цветах.

Модель кроссовок SFINGE также представлена сандалиями – это невероятно комфортная обувь, в которой спортивный дух сочетается с современным шиком. Ключевая особенность моделей – в инновационной конструкции подошвы, обеспечивающей отличную амортизацию, пружинистость и устойчивость к скольжению. Мягкая стелька из непромокаемой перфорированной телячьей кожи усиливает дышащие свойства обуви. Модель декорирована искрящимися пайетками.

Все модели GEOX оснащены встроенной дышащей мембраной, которая обеспечивает отвод избыточного тепла. Это позволяет каждой модели дышать, а ногам чувствовать абсолютный комфорт.

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