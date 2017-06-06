Лучший ресторан Скандинавии находится в Норвегии

Ресторан Sabi Omakase, который расположен в норвежском городе Ставангер, получил награду Nordic Prize, что сделало его лучшим заведением Скандинавии.

«Ингредиенты из Норвегии + традиции японской кухни» — именно эта формула принесла успех маленькому заведению всего на 10 мест, где гостям предлагают один-единственный сет, состоящий из 12 блюд.

© Sabi Omakase

Шеф-повар Roger Asakil Joya, переехавший в Норвегию в возрасте 18 лет филиппинец, имеет официальное звание суши-мастера от японской профессиональной организации AJSA. Он говорит, что выбор местных ингредиентов и их качество вызывает у него настоящий восторг и приносит профессиональное удовлетворение. Несмотря на использование местных продуктов, мастер готовит свои блюда исключительно в соответствии с японской традицией. Свою кухню мастер называет «норвежские суши в стиле эдо». (Суши в стиле эдо — сырые неприготовленные ингредиенты, красиво уложенные на комочки риса.)

В этом году в жюри вошло по пять представителей от Дании и Норвегии, два делегата от Исландии, Гренландии и Фарерских островов, а также один швед. В финал вышли следующие рестораны: Clou (Копенгаген, Дания), Vollmers (Мальмё, Швеция), Matur & Drykkur (Рейкьявик, Исландия), Sabi Omakase (Ставангер, Норвегия) и Olo (Хельсинки, Финляндия). Интересно, что в прошлом году лучшим рестораном Скандинавии был признан другой норвежский ресторан — Maaemo из Осло.

Напомним, что совсем недавно Sabi Omakase получил свою первую звезду Мишлен, после чего его владелец запланировал к концу текущего года открыть еще один ресторан в Осло.

Совет по туризму Норвегии Visit Norway занимается продвижением Норвегии как туристического направления для российских туристов: www.visitnorway.ru.

Тэги: Норвегия, Ставангер, ресторан Sabi Omakase, суши, японская кухня