«Американский Матисс» впервые привез свои картины в Россию

Экспозиция внука легендарного художника открывается в галерее «Ленинград Центра» 8 июня и станет первой выставкой художника в России. На выставке будут представлены около сорока работ, среди которых работы для шоу «Прекрасная М» и масштабная инсталляция, посвященная главной теме всего его творчества – Love is in the air.

Пьер Анри Матисс, внук художника Анри Матисса, известен в мире как «американский Матисс». Он много лет живет и работает в США, хотя родился в Париже и вырос в богемном окружении. Его детские годы прошли под влиянием художественной жизни Парижа и французской Ривьеры, а на стиль повлияли друзья семьи – Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. В своих работах он словно воссоздаёт видения, мечты и воспоминания, неустанно воспевая любовь и свободу. Основные черты творчества Пьера Матисса: детская искренность, пестрые цветовые решения. Художник пишет эмоции и называет стиль в котором работает «Эмоционализм», где e-motion — это синтез двух слов – «эмоция» и «движение».

Пьер-Анри Матисс: «Вам восемнадцать или сто восемь лет – не имеет значения, приходите на выставку. Только одно условие – вы должны быть влюблены, чтобы увидеть работы в правильном свете. Погрузитесь в атмосферу романтики, шика, элегантности, обаяния, счастья, нежных эмоций, цветов, музыки и, прежде всего, особой «радости жизни».

Пьер считается одним из самых коммерчески успешных художников в мире, а также принимал участие во многих выставках и проектах для ОOН, Red Cross, UNICEF, MOK и многих других.

Пьер Анри Матисс: «Выставка в Санкт-Петербурге предоставляет мне возможность отплатить дань благодарности стране, которая открыла талант моего деда для всего мира. Я ощущаю прочную связь с Россией. Выставка в «Ленинград Центре» даст мне возможность ещё больше прочувствовать и узнать ее и, я уверен, даст новые идеи для творчества».

Выставка будет открыта с 8 июня до 1 августа 2017 года в «Ленинград Центре» по адресу: Потемкинская улица, д. 4 с 12.00 до 00.00, без выходных. Вход свободный.

