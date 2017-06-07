Иранский бренд Ulat&Moolat провел презентацию летней «персидской» коллекции

Модный дом эксклюзивной авторской одежды Ulat&Moolat провёл презентацию летней «персидской» коллекции, в ходе которой рассказал о возникновении и эволюции женской моды Ближнего Востока.

Иранский бренд Ulat&Moolat специализируется на женской одежде премиум-класса в восточном стиле. По словам создателей коллекции, модели, представленные в новой капсульной линии Ulat&Moolat, открывают для клиентов красоту, изящество и утончённость Востока, и не оставят равнодушной ни одну женщину, мечтающую ощутить очарование древней Персии.

«Ulat&Moolat – первый дизайнерский бренд, представленный за пределами нашей страны, поэтому на нас возложена своеобразная миссия – познакомить общественность России и стран Запада с культурными артефактами древней Персии и современного Ирана. Наша страна занимает значительное место в глобальном политическом дискурсе и мировой экономике, однако о персидской культуре и современной моде, среднему российскому гражданину известно катастрофически мало. Ulat&Moolat планирует исправить данное упущение», – рассказывает владелец и основатель бренда Ulat&Moolat Хусейн Ализаде.

По словам автора, все предметы коллекции предназначены для ношения в сезон весна/лето, при этом каждая модель в представленной линейке Ulat&Moolat может стать основой креативного наряда человека, обладающего хорошим вкусом в вопросах моды и стиля. В персидской женской одежде тесно переплетаются национальные орнаменты, мотивы арабского Востока, элементы моды Древней Греции, привнесённые в Персию ещё во времена походов Александра Македонского, и конечно же, тенденции современного западноевропейского дизайна.

Коллекция Ulat&Moolat доступна для заказа на сайте компании, а также в социальных сетях Vkontakte и Instagram.

Иранский модельный дом Ulat&Moolat – новый бренд на российском рынке одежды премиум-класса. Отличительной особенностью бренда, специализирующегося на восточных мотивах, является использование только качественного сырья. Отобранные самим основателем ткани, безопасные краски и ручная проверка качества каждого изделия являются залогом высочайшего качества одежды Ulat&Moolat.

https://ulatmoolat.ru

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